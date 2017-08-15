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15 августа 2017, 17:22 | Футбол | Вести - Калининград

Игрока калининградской «Балтики» вызвали в сборную России

Полузащитник калининградской «Балтики» Дмитрий Скопинцев может принять участие в матчах молодежного чемпионата Европы.

Полузащитник калининградской Балтики Дмитрий <span class=error>Скопинцев</span> может принять участие в матчах молодежного чемпионата Европы. В офис ФК “Балтика” пришел вызов из Российского футбольного союза с информацией о включении игрока калининградской команды Дмитрия <span class=error>Скопинцева</span> в расширенный список молодежной сборной России — сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> футбольного клуба. Сборной предстоят <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор (<nobr>28—30 августа</nobr>) и… Увеличить
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«В офис ФК “Балтика” пришел вызов из Российского футбольного союза с информацией о включении игрока калининградской команды Дмитрия Скопинцева в расширенный список молодежной сборной России», — сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Сборной предстоят учебно-тренировочный сбор (28−30 августа) и два отборочных матча чемпионата Европы со сборной Армении (31 августа) и сборной Гибралтара (5 сентября). Соответственно, на это время балтийцы могут остаться без своего лидера, если 20-летнего Скопинцев войдёт в окончательный состав.

Напомним, 77-й номер «Балтики» в этом сезоне является лучшим бомбардиром команды. В семи играх он забил четыре мяча.
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