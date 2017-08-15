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15 августа 2017, 14:18 | Футбол | УралПолит.ру

Футболисты «Урала» вылетели в Екатеринбург с шестичасовым опозданием

КАЛУГА, 15 августа, ИА УралПолит.Ru. Футболисты и тренерский состав ФК «Урал» не смог вовремя вылететь в Екатеринбург. Об этом сообщается в «Твиттере» клуба.

Сильный туман внес коррективы в планы спортсменов. В результате неблагоприятных погодных условий футболисты «Урала» не смогли вовремя вылететь.

«Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», — сообщил официальный Твиттер екатеринбургского клуба.

Напомним, накануне в Туле состоялся заключительный матч 6-го тура чемпионата России по футболу, в котором футболиста «Арсенала» встречался с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась со счетом 2:2.
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