Футболисты «Урала» вылетели в Екатеринбург с шестичасовым опозданием

Сильный туман внес коррективы в планы спортсменов. В результате неблагоприятных погодных условий футболисты «Урала» не смогли вовремя вылететь.

«Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов», — сообщил официальный Твиттер екатеринбургского клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="uk"><p lang="ru" dir="ltr">Вернулись домой. Ощущение, что позади выезд не в Тулу, а в Хабаровск.</p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/897330762709688320">15 серпня 2017 р.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, накануне в Туле состоялся заключительный матч 6-го тура чемпионата России по футболу, в котором футболиста «Арсенала» встречался с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась со счетом 2:2.