«Урал» установил рекорд Премьер-лиги

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Екатеринбургский «Урал» добыл пятую ничью в сезоне 2017/2018. 14 августа «шмели» на выезде сыграли с тульским «Арсеналом» 2:2, сообщает «Уралинформбюро».

Хозяева резво начали игру и уже к 10-й минуте вели со счетом 2:0. Следует отметить, что в пяти предыдущих матчах противники «Урала» не забивали в его ворота более одного мяча.

До перерыва благодаря голу Эрика Бикфалви гости смогли сократить отставание, а в середине второго тайма Алексей Евсеев сравнял счет. При этом судья матча «простил» екатеринбуржцам игру рукой в своей штрафной на 65-й минуте.

«Урал» из шести проведенных матчей выиграл один, а в остальных разошелся с разными по силам соперниками миром. Такого количества ничьих пока что нет ни у кого в Премьер-лиге.

Набрав восемь очков (44% из возможных), екатеринбуржцы занимают в турнирной таблице 10-е место. Как считает наставник команды Александр Тарханов, еще в трех матчах сезона «шмели» были достойны победы, но не смогли ее добиться.

В День города 19 августа «Уралу» на своем поле предстоит сложный поединок с ЦСКА.