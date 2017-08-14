Тренер воронежского «Факела»: «Полное безобразие у нас в обороне!»

Главный тренер «Факела» Павел Гусев извинился за игру своих подопечных на послематчевой пресс-конференции в воскресенье, 13 августа. Наставник сине-белых также посетовал на большое количество ошибочных действий футболистов на поле. «Факел» на своем поле в рамках восьмого тура первенства России среди команд ФНЛ уступил команде «Спартак-2» со счетом 0:3.

— Я хочу извиниться перед болельщиками за показанный результат. В игре против «Спартака-2» наши футболисты допустили большое количество ошибок. Все опасные моменты у наших ворот — именно результат этого. Полное безобразие у нас сегодня в обороне, — сказал Павел Гусев.

По словам наставника «Факела», проведенные им замены игру так и не усилили, а Дмитрий Каюмов, вышедший против своих бывших одноклубников в стартовом составе, не показал и части того, что умеет, сыграв ниже всякой критики.

— С уровнем мастерства у «Факела» большие проблемы, значит, надо брать самоотдачей. Но сегодня и ее на поле не было заметно.

— Я и раньше говорил, что когда заканчивается запас двигательной активности, то начнутся проблемы. В межсезонье пришли новые люди. Более опытные ребята сегодня травмированы, это — Алексей Курилов, Артем Сердюк, Александр Алхазов. В матче против «Спартака-2» получил травму основной голкипер Артем Федоров, у него — отек коленного сустава.

— Следующие туры «Факел» играет с претендентами на повышение в классе — с «Балтикой» в гостях и дома с «Енисеем». За счет чего собираетесь набирать очки?

— За счет ротации состава, внутренних резервов — других вариантов усиления у нас нет. Трансферное окно для нас закрыто («Факелу» запрещено регистрировать новых футболистов — РИА «Воронеж»), поэтому будем что-то думать.

— После сегодняшнего поражения «Факел» опустился на последнее место в турнирной таблице. Были ли еще подобные примеры на промежуточных этапах турниров с командами, которые вы возглавляли?

— Да, в 2014 году, когда я принял питерское «Динамо», которое шло на последнем месте в турнирной таблице. А в итоге мы выправили ситуацию, и команда финишировала 14-й.