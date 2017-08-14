Нижегородский «Олимпиец» проиграл «Тюмени», уступив в четвертой игре подряд

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье» присутствовавший на матче, обе команды перед матчем находились не в лучшем настроении («Олимпиец» проиграл 3 игры подряд), а «Тюмень» и вовсе находилась на последнем месте в турнирной таблице.

Матч начался атаками «Олимпийца», но при этом и гости вовсе не собирались отсиживать в обороне. Первый голевой момент создали хозяева — защитник Хайруллов бил наверняка, но вратарей гостей вытащил мяч из угла ворот, а провал обороны «Олимпийца» привел к тому, что нападающий гостей Богатырев вышел на ударную позицию и пробил мимо вратаря нижегородцев.

Пропущенный мяч негативно сказался на настроении нижегородцев и до перерыва ничего опасного футболисты «Олимпийца» у ворот «Тюмени создать не смогли.

А после перерыва гости и вовсе смогли удвоить счет. Нижегородцы ошиблись вблизи своей штрафной и Ставпец замкнул передачу с фланга. Но спустя 5 минут защитник «Олимпийца» Хайрулов первым успел на прострельную передачу и отыграл один мяч.

В дальнейшем хозяева имели преимущество, но смогли создать только один по-настоящему опасный момент — вышедший на замену Карпухин мог отправлять мяч в пустой угол, но не смог дотянуться до мяча. Итог встречи: 1:2 в пользу «Тюмени».

Проиграв в четвертый раз подряд, «Олимпиец» до предела усложнил свое турнирное положение — на данный момент команда занимает 14-е место.

Следующий матч футболисты «Олимпийца» проведут 19 августа в Новосибирске против «Сибири».