«Амкар» в гостях вырвал ничью у «Краснодара»

«Амкар» добыл ничью в гостевом матче против «Краснодара» в рамках шестого тура Премьер-лиги. Поединок завершился со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте. Шведскому полузащитнику «Краснодара» Виктору Классону удался хороший удар с линии штрафной из-под ноги Александра Мильковича. Швед положил мяч точно в угол, вратарь гостей Артур Нигматуллин был бессилен.

Гости сумели уйти от поражения на 76-й минуте встречи."Амкар провёл неплохую атаку, которую завершил дебютировавший за пермяков в Премьер-лиге Михаил Гащенков. Молодой полузащитник заменил в перерыве опытного Александра Рязанцева. Дарко Бодул скинул мяч головой, от защитника «быков» он отлетел к позабытому в районе 11-метровой отметки Гащенкову, который расстрелял голкипера хозяев Матвея Сафонова.

Отметим, что для «красно-чёрных» этот гол стал первым в этом сезоне. Несмотря на навал «Краснодара» подопечные Гаджи Гаджиева сумели отстоять ничью и завоевали второе очко в этом сезоне.