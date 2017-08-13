«Амкар» в гостях вырвал ничью у «Краснодара»
Ответный мяч в составе гостей в концовке встречи провёл дебютант Михаил Гащенков.
«Амкар» добыл ничью в гостевом матче против «Краснодара» в рамках шестого тура
Хозяева открыли счёт на 25-й минуте. Шведскому полузащитнику «Краснодара» Виктору Классону удался хороший удар с линии штрафной
Гости сумели уйти от поражения на 76-й минуте встречи."Амкар провёл неплохую атаку, которую завершил дебютировавший за пермяков в
Отметим, что для «красно-чёрных» этот гол стал первым в этом сезоне. Несмотря на навал «Краснодара» подопечные Гаджи Гаджиева сумели отстоять ничью и завоевали второе очко в этом сезоне.
Но пока «Амкар» с двумя очками в активе продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице
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