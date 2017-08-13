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https://sport.mail.ru/news/football/30671568/
13 августа 2017, 23:15 | Футбол | АиФ Прикамье

«Амкар» в гостях вырвал ничью у «Краснодара»

Ответный мяч в составе гостей в концовке встречи провёл дебютант Михаил Гащенков.

«Амкар» добыл ничью в гостевом матче против «Краснодара» в рамках шестого тура Премьер-лиги. Поединок завершился со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте. Шведскому полузащитнику «Краснодара» Виктору Классону удался хороший удар с линии штрафной из-под ноги Александра Мильковича. Швед положил мяч точно в угол, вратарь гостей Артур Нигматуллин был бессилен.

Гости сумели уйти от поражения на 76-й минуте встречи."Амкар провёл неплохую атаку, которую завершил дебютировавший за пермяков в Премьер-лиге Михаил Гащенков. Молодой полузащитник заменил в перерыве опытного Александра Рязанцева. Дарко Бодул скинул мяч головой, от защитника «быков» он отлетел к позабытому в районе 11-метровой отметки Гащенкову, который расстрелял голкипера хозяев Матвея Сафонова.

Отметим, что для «красно-чёрных» этот гол стал первым в этом сезоне. Несмотря на навал «Краснодара» подопечные Гаджи Гаджиева сумели отстоять ничью и завоевали второе очко в этом сезоне.

Но пока «Амкар» с двумя очками в активе продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. В седьмом туре пермяки на своём поле 20 августа сыграют лидером — питерским «Зенитом».
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