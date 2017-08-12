СМИ: Луан отказался переходить в «Спартак»

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере 24-летнего бразильца. Однако сам футболист позже отметил, что его никто по поводу перехода не спрашивал и хотят продать против его воли. По сообщениям СМИ, сумма трансфера Луана из «Гремиу» в «Спартак» должна была составить порядка 22−25 миллионов евро.

На днях Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии. В этом сезоне в составе «Гремиу» Луан забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">BOMBA: Luan rejeita Spartak e afirma "Só jogo na Rússia quando tiver Wood's lá."</p>— Grêmio News (@gremionahora) <a href="https://twitter.com/gremionahora/status/896107535668625408">11 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>