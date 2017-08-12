СМИ: Луан отказался переходить в «Спартак»
Нападающий «Гремиу» Луан отклонил предложение «Спартака» о переходе, информирует Grêmio News.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере 24-летнего бразильца. Однако сам футболист позже отметил, что его никто по поводу перехода не спрашивал и хотят продать против его воли. По сообщениям СМИ, сумма трансфера Луана из «Гремиу» в «Спартак» должна была составить порядка 22−25 миллионов евро.
На днях Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в
26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии. В этом сезоне в составе «Гремиу» Луан забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче.
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