Игор Митрески: Если бы «Спартак» дал мне шанс, выложился бы на все сто
Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески в интервью «Советскому спорту» — о том, чем он теперь занимается, а также — о шансах «Спартака» отстоять титул.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В МАКЕДОНИИ НА ПОДХОДЕ СИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
— Чем занимаетесь?
— Я скаут по Балканам. Можно сказать, больше отдыхаю, чем работаю, но это шутка, конечно. Хотя в принципе тут все рядом — Македония, Албания, Хорватия, Сербия. Помогаю моему другу Марко Трабукки в поиске талантов. Есть вариант остаться в сборной Македонии — подбирать игроков для молодежных и юношеских команд, — говорит Митрески.
— С клубами сотрудничаете?
— В Македонии много — например, с «Вардаром», со «Шкендией». В Германии с несколькими клубами.
— Почему — скаут?
— После того, как отыграл четыре года в Баку и завершил карьеру, решил немного отдохнуть. Сейчас начинаю потихонечку работать. У меня ведь трое детей, жена, а я почти 20 лет играл за границей. Теперь хочу больше времени проводить рядом с семьей.
— Но у скаута, наверное, много разъездов.
— Чаще на машине езжу, иногда — на самолете. Для меня это интересный опыт. А работы больше
— Что самое сложное в работе скаута?
— Не делать выводы сразу. Некоторые посмотрят один матч и все — решают плохой футболист или хороший. Так нельзя. Надо несколько раз
— Кто самые талантливые игроки на Балканах?
— Балканы в Европе — это как Бразилия. Другой вопрос, что сейчас даже самые молодые игроки с контрактами, агентами. Это осложняет работу скаутам. Если говорить о Македонии, подходит сильное поколение 16−18-летних ребят. Кстати, сборная Македонии играла этим летом на молодежном Евро. Пусть не вышла из группы, проиграв Португалии и Испании и сыграв вничью с Сербией, но зато — несколько футболистов уехали за границу: Энис Барди — в «Леванте», Эльйиф Эльмас — в «Фенербахче».
«СМОТРИМ СЕРИАЛЫ И МУЛЬТИКИ НА РУССКОМ»
— К вам обращались российские клубы?
— Напрямую нет. Только мой друг — Марко Трабукки.
— Успеваете следить за российским футболом?
— Да. У меня ведь много русских каналов дома. Вместе с детьми, с женой смотрим сериалы, футбол, мультики на русском. Дома разговариваем на русском. Кстати, недавно ко мне в гости приезжал Роман Павлюченко с женой.
— Знаете, что он перешел в московский «Арарат»? Это клуб в третьем по силе дивизионе России.
— Я был в Москве, когда он подписывал контракт. Не рано ли он согласился на уход из РФПЛ? Мы говорили об этом, он сказал, что хотел остаться дома, с семьей. Тоже ведь много поездил за карьеру — Лондон, «Кубань», «Урал». Думаю, правильно сделал. Конечно, он мог бы еще поиграть в РФПЛ, но если не было вариантов остаться в Москве, что сделать? Главное — семья. Тем более, «Арарат», я так понял, — хорошая команда с серьезным спонсором.
— Если бы к вам обратились из Европы, кого бы им посоветовали из молодых российских игроков?
— Есть талантливые ребята. В том же «Спартаке» неплохая молодежь. Но так однозначно сказать не могу. Мне нравится как играет Самедов, но ему уже за 30.
— Ну, например, Головин и Миранчук могут заиграть в Европе?
— Да, могут. Но через
«КАРРЕРА СДЕЛАЛ ХОРОШУЮ КОМАНДУ»
— В 2014 году вы работали спортивным директором македонской «Шкендии». Что за опыт?
— У клуба был хороший спонсор, позвали помочь. Считаю, сделал хорошую команду. Когда только пришел, в «Шкендии» не было ни футболистов, ничего. Подобрал
— Тренером не хотите стать?
— Не мое. Даже пробовать не хочу — просто не вижу себя в этом.
— В начале июня была новость, что вы можете стать
— Были такие разговоры, но не получилось. Ничего страшного. Думаю, если бы мне дали шанс, использовал его на все сто, подобрал бы хороших балканских футболистов. Но Россия — большой рынок, не так просто пробиться в «Спартак». Хотя я и не чужой человек для клуба.
— Видели 1:5 от «Зенита»?
— Был занят за границей, поэтому не весь матч смотрел, но обзор видел. Думаю, это был не день «Спартака», просто ничего не получалось. Почему — не знаю. Может, усталость после сборов, несыгранность — чемпионат ведь только начался. «Зенит» использовал свои шансы, лучше двигался. А у «Спартака» было очень много ошибок в обороне.
— «Зенит» — чемпион?
— Рано говорить об этом. Да, мастерство игроков, уровень тренера — очень серьезные. У них есть большой шанс стать чемпионами. Плюс отстоять титул сложнее, чем завоевать. «Спартаку» будет непросто.
— Вы играли в том самом «Спартаке», который выиграл предпоследнее чемпионство команды — 16 лет назад. Как встретили новую победу?
— Честно, был очень рад. Я не такой человек, чтобы гордиться тем, что я последним становился чемпионом. Поэтому очень хотел, чтобы «Спартак» и раньше победил. Но в клубе было много перемен — и в руководстве, и в тренерах. Сейчас Каррера сделал хорошую команду. И она заслуженно победила — была лучшей по качеству и состава, и игры. Очень рад за мой любимый клуб.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter