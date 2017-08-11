Игор Митрески: Если бы «Спартак» дал мне шанс, выложился бы на все сто

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«В МАКЕДОНИИ НА ПОДХОДЕ СИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

— Чем занимаетесь?

— Я скаут по Балканам. Можно сказать, больше отдыхаю, чем работаю, но это шутка, конечно. Хотя в принципе тут все рядом — Македония, Албания, Хорватия, Сербия. Помогаю моему другу Марко Трабукки в поиске талантов. Есть вариант остаться в сборной Македонии — подбирать игроков для молодежных и юношеских команд, — говорит Митрески.

— С клубами сотрудничаете?

— В Македонии много — например, с «Вардаром», со «Шкендией». В Германии с несколькими клубами.

— Почему — скаут?

— После того, как отыграл четыре года в Баку и завершил карьеру, решил немного отдохнуть. Сейчас начинаю потихонечку работать. У меня ведь трое детей, жена, а я почти 20 лет играл за границей. Теперь хочу больше времени проводить рядом с семьей.

— Но у скаута, наверное, много разъездов.

— Чаще на машине езжу, иногда — на самолете. Для меня это интересный опыт. А работы больше все-таки в трансферный период. Потом, слава Богу, можно некоторых игроков посмотреть по интернету. Но в живую, конечно, лучше.

— Что самое сложное в работе скаута?

— Не делать выводы сразу. Некоторые посмотрят один матч и все — решают плохой футболист или хороший. Так нельзя. Надо несколько раз пять-шесть посмотреть игрока, а лучше еще больше.

— Кто самые талантливые игроки на Балканах?

— Балканы в Европе — это как Бразилия. Другой вопрос, что сейчас даже самые молодые игроки с контрактами, агентами. Это осложняет работу скаутам. Если говорить о Македонии, подходит сильное поколение 16−18-летних ребят. Кстати, сборная Македонии играла этим летом на молодежном Евро. Пусть не вышла из группы, проиграв Португалии и Испании и сыграв вничью с Сербией, но зато — несколько футболистов уехали за границу: Энис Барди — в «Леванте», Эльйиф Эльмас — в «Фенербахче».

«СМОТРИМ СЕРИАЛЫ И МУЛЬТИКИ НА РУССКОМ»

— К вам обращались российские клубы?

— Напрямую нет. Только мой друг — Марко Трабукки.

— Успеваете следить за российским футболом?

— Да. У меня ведь много русских каналов дома. Вместе с детьми, с женой смотрим сериалы, футбол, мультики на русском. Дома разговариваем на русском. Кстати, недавно ко мне в гости приезжал Роман Павлюченко с женой.

— Знаете, что он перешел в московский «Арарат»? Это клуб в третьем по силе дивизионе России.

— Я был в Москве, когда он подписывал контракт. Не рано ли он согласился на уход из РФПЛ? Мы говорили об этом, он сказал, что хотел остаться дома, с семьей. Тоже ведь много поездил за карьеру — Лондон, «Кубань», «Урал». Думаю, правильно сделал. Конечно, он мог бы еще поиграть в РФПЛ, но если не было вариантов остаться в Москве, что сделать? Главное — семья. Тем более, «Арарат», я так понял, — хорошая команда с серьезным спонсором.

— Если бы к вам обратились из Европы, кого бы им посоветовали из молодых российских игроков?

— Есть талантливые ребята. В том же «Спартаке» неплохая молодежь. Но так однозначно сказать не могу. Мне нравится как играет Самедов, но ему уже за 30.

— Ну, например, Головин и Миранчук могут заиграть в Европе?

— Да, могут. Но через два-три года.

«КАРРЕРА СДЕЛАЛ ХОРОШУЮ КОМАНДУ»

— В 2014 году вы работали спортивным директором македонской «Шкендии». Что за опыт?

— У клуба был хороший спонсор, позвали помочь. Считаю, сделал хорошую команду. Когда только пришел, в «Шкендии» не было ни футболистов, ничего. Подобрал семь-восемь человек, на следующий год «Шкендия» добралась до третьего раунда Лиги Европы. Почему ушел? Непонятные люди стали вмешиваться в мои дела, крутится вокруг команды. В итоге после шести месяцев работы ушел.

— Тренером не хотите стать?

— Не мое. Даже пробовать не хочу — просто не вижу себя в этом.

— В начале июня была новость, что вы можете стать тренером-селекционером «Спартака». Правда?

— Были такие разговоры, но не получилось. Ничего страшного. Думаю, если бы мне дали шанс, использовал его на все сто, подобрал бы хороших балканских футболистов. Но Россия — большой рынок, не так просто пробиться в «Спартак». Хотя я и не чужой человек для клуба.

— Видели 1:5 от «Зенита»?

— Был занят за границей, поэтому не весь матч смотрел, но обзор видел. Думаю, это был не день «Спартака», просто ничего не получалось. Почему — не знаю. Может, усталость после сборов, несыгранность — чемпионат ведь только начался. «Зенит» использовал свои шансы, лучше двигался. А у «Спартака» было очень много ошибок в обороне.

— «Зенит» — чемпион?

— Рано говорить об этом. Да, мастерство игроков, уровень тренера — очень серьезные. У них есть большой шанс стать чемпионами. Плюс отстоять титул сложнее, чем завоевать. «Спартаку» будет непросто.