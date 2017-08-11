Переговоры по переходу Луана в «Спартак» приостановились
Переговоры о переходе форварда «Гремио» в московский «Спартак» в настоящий момент приостановлены. «Спартак», как сообщает Globoesporte, предложил меньше, чем хотел получить за Луана «Гремио».
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В ближайшие дни переговоры будут продолжены, так как сам футболист уже дал согласие на переход в «Спартак» и намерен покинуть чемпионат Бразилии. О своем уходе Луан уже объявил партнерам по команде.
На прошлой неделе агент футболиста Жаир Канту Пейшото сообщил, что «Спартак» устно договорился с Луаном о переходе. Контракт будет рассчитан на четыре года.
Луан начал карьеру в «Гремио» в 2014 году. До настоящего момента он провел за клуб 128 матчей, в которых забил 36 голов. В том числе в прошлом сезоне он отыграл за «Гремио» в 36 матчах во всех турнирах и забил 14 голов.
Также Луан успел дебютировать за сборную Бразилии. Свой единственный матч за взрослую команду он провел в январе 2017 года.
Кроме того, нападающий выступил за сборную Бразилии на Олимпиаде 2016 года и выиграл золото в составе своей команды. На Играх он забил три гола.
Для «Спартака» Луан станет всего третьим новичком. Ранее москвичи подписали контракт с защитником «Црвены Звезды» и полузащитником Марио Пашаличем, права на которого принадлежали «Челси».
В первых пяти тура чемпионата России «Спартак» набрал восемь очков. Москвичи выиграли два матча и еще два свели вничью. Единственное поражение «Спартак» потерпел в гостевом матче с «Зенитом» — «красно-белые» уступили со счетом 1:5. Четыре гола в составе «Спартака» в этом сезоне забил Квинси Промес, еще по голу на счету Луиса Адриано, Фернандо и Зе Луиша.
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