Футболист «Зенита» и сборной Бразилии продолжит карьеру в Турции
Легионер «Зенита» Жулиано улетел в Стамбул для завершения переговоров с «Фенербахче». В пятницу, 11 августа, он пройдет медкомиссию в клубе.
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«Фенербахче» подтвердил, что ведет переговоры с Жулиано. Если бразилец успешно пройдет медкомиссию, «Фенербахче» возьмет футболиста в аренду. Об этом сообщает официальный сайт стамбульского клуба.
Срок аренды составит один год. После завершения следующего сезона у «Фенербахче» будет право выкупа футболиста. Руководство «Зенита» уже дало согласие на уход игрока.
После прихода в «Зенит» нового главного тренера Роберто Манчини Жулиано потерял место в основном составе. Манчини выпустил бразильца в основе только в первом матче чемпионата, против «СКА-Хабаровска». После этого бразилец выходил только на замену, а матч против «Тосно» вообще пропустил.
В последний раз в основе Жулиано играл в матче Лиги Европы против израильского «Бней Иегуда», но сыграл неудачно и был заменен во втором тайме. В прошлом сезоне Жулиано был одним из лидеров «Зенита» и стал в команде вторым по количеству забитых голов.
Жулиано опасается, что
Манчини возглавил «Зенит» в начале лета. После этого клуб серьезно обновил состав, купив десять игроков, и продолжает активную политику на трансферном рынке.
Из команды уже ушли 12 футболистов. Также сменить команду могут несколько игроков основы прошлого сезона, в том числе Луиш Нету и Артем Дзюба.
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