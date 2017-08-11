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Бразильские СМИ сообщают, что «Спартак» согласовал с «Гремиу» условия трансфера нападающего Луана и он уже в ближайшее время может прилететь в Россию. За 24-летнего нападающего, по разным данным, придется заплатить от 20 до 25 миллионов евро. Источники «СЭ» подтверждают, что вероятность перехода очень высока.

Однако окончательной ясности в ситуации с переходом бразильца пока нет. Более того, в последние дни появилась информация, что интерес к игроку проявили «Ливерпуль» и «Арсенал». Юрген Клопп якобы собирается взять Луана на замену Филиппе Коутинью, который может уйти в «Барселону». Сообщалось, что скауты ливерпульцев прилетали на ответную игру 1/8 финала Кубка Либертадорес, в которой «Гремиу» победил «Годой Крус» (2:1) и вышел в четвертьфинал. Матч состоялся в ночь со среды на четверг по московскому времени и, возможно, стал последним для Луана в составе его нынешней команды.

А вот другие свежие заявления по поводу дальнейшей судьбы нападающего.

ЧТО ГОВОРЯТ НЕЙМАР И ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС

Неймар посоветовал Луану отказаться от спартаковского варианта и подыскать более сильную команду. Такого же мнения придерживается Габриэл Жезус из «Манчестер Сити». Вчера оба этих игрока вместе с Луаном, пока еще зенитовцем Жулиану, Дани Алвесом, Тиагу Силвой, Марселу, Каземиру и Фернандинью получили вызов в сборную Бразилии. 31 августа и 5 сентября эта команда проведет отборочные матчи чемпионата мира-2018 с Эквадором и Колумбией.

ЧТО ГОВОРИТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ГРЕМИУ»

Один из руководителей бразильского клуба, «их Наиль Измайлов» — вице-президент «Гремиу» Одорико Роман заявил следующее:

— У нас есть предложения от двух клубов — «Спартака» и «Сампдории». О других ничего не знаю. Но на данный момент Луан — игрок «Гремиу». У него нет контракта с другим клубом.

А ЧТО ГОВОРИТ САМ ЛУАН

— «Спартак»? Я еще ничего не решил, — говорит игрок (хотя ясно, что он соблюдает политес). — Болельщики просят меня остаться. Пока мыслями я в Бразилии.

ТАК А ЧТО С ГАРАЕМ?

Разговоры о другом вероятном супертрансфере — экс-зенитовца Гарая из «Валенсии» в «Спартак» — тоже не утихают. По данным авторитетного испанского издания Marca, стороны практически договорились, и вновь речь идет о сумме около 20 миллионов евро (год назад защитник был куплен за 24). Параллельно возник слух о том, что в схватку за Гарая включился и «Зенит», — однако источники «СЭ» эту информацию опровергают (питерцам месяц назад предлагали вернуть футболиста, но тех смущает прежде всего возраст — 31 год).

Использованы цитаты: ESPN, Band RS, Radio Garuha, Marca.