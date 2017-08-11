Луан в «Спартаке»? Неймар — против!
Вчера потенциальный новичок московского «Спартака» получил вызов в сборную Бразилии. Ажиотаж вокруг его трансфера нарастает — его обсуждают все, в том числе самый дорогой (222 миллиона евро) игрок мира.
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Видимо, что-то случилось...
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Бразильские СМИ сообщают, что «Спартак» согласовал с «Гремиу» условия трансфера нападающего Луана и он уже в ближайшее время может прилететь в Россию. За 24-летнего нападающего, по разным данным, придется заплатить от 20 до 25 миллионов евро. Источники «СЭ» подтверждают, что вероятность перехода очень высока.
Однако окончательной ясности в ситуации с переходом бразильца пока нет. Более того, в последние дни появилась информация, что интерес к игроку проявили «Ливерпуль» и «Арсенал». Юрген Клопп якобы собирается взять Луана на замену Филиппе Коутинью, который может уйти в «Барселону». Сообщалось, что скауты ливерпульцев прилетали на ответную игру 1/8 финала Кубка Либертадорес, в которой «Гремиу» победил «Годой Крус» (2:1) и вышел в четвертьфинал. Матч состоялся в ночь со среды на четверг по московскому времени и, возможно, стал последним для Луана в составе его нынешней команды.
А вот другие свежие заявления по поводу дальнейшей судьбы нападающего.
ЧТО ГОВОРЯТ НЕЙМАР И ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС
Неймар посоветовал Луану отказаться от спартаковского варианта и подыскать более сильную команду. Такого же мнения придерживается Габриэл Жезус из «Манчестер Сити». Вчера оба этих игрока вместе с Луаном, пока еще зенитовцем Жулиану, Дани Алвесом, Тиагу Силвой, Марселу, Каземиру и Фернандинью получили вызов в сборную Бразилии. 31 августа и 5 сентября эта команда проведет отборочные матчи чемпионата мира-2018 с Эквадором и Колумбией.
ЧТО ГОВОРИТ
Один из руководителей бразильского клуба, «их Наиль Измайлов» —
— У нас есть предложения от двух клубов — «Спартака» и «Сампдории». О других ничего не знаю. Но на данный момент Луан — игрок «Гремиу». У него нет контракта с другим клубом.
А ЧТО ГОВОРИТ САМ ЛУАН
— «Спартак»? Я еще ничего не решил, — говорит игрок (хотя ясно, что он соблюдает политес). — Болельщики просят меня остаться. Пока мыслями я в Бразилии.
ТАК А ЧТО С ГАРАЕМ?
Разговоры о другом вероятном супертрансфере —
Использованы цитаты: ESPN, Band RS, Radio Garuha, Marca.
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