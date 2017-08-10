УЕФА выбрал 7 претендентов на звание самого красивого гола сезона-2016/17
МОСКВА, 10 авг —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил шорт-лист из семи забитых мячей, которые претендуют на звание самого красивого гола минувшего сезона в международных матчах под эгидой УЕФА, сообщается на официальном сайте союза.
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Как отмечается, в
Голосование на официальном сайте УЕФА продлится до 29 августа.
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