Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30649658/
10 августа 2017, 22:50 | Футбол | Р-Спорт

УЕФА выбрал 7 претендентов на звание самого красивого гола сезона-2016/17

МОСКВА, 10 авг — Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил шорт-лист из семи забитых мячей, которые претендуют на звание самого красивого гола минувшего сезона в международных матчах под эгидой УЕФА, сообщается на официальном сайте союза.

Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) определил <nobr>шорт-лист</nobr> из семи забитых мячей которые претендуют на звание самого красивого гола минувшего сезона в международных матчах под эгидой <span class=error>УЕФА</span> сообщается на официальном сайте союза. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как отмечается, в шорт-листе претендентов оказался гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4). Также за звание автора самого красивого мяча борются хавбек «Реала» Каземиро, форвард «Фенербахче» Мусса Сов и его гол ножницами в ворота «Манчестер Юнайтед», отличившийся за сборную Испании Марко Асенсио, покинувший в межсезонье «Барселону» Жорди Мбоула, Кевин Фризенбихлер из «Аустрии» и футболистка сборной Италии Даниела Сабатино.

Голосование на официальном сайте УЕФА продлится до 29 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

УЕФА наказал «Партизан» проведением двух еврокубковых матчей без зрителей

УЕФА наказал «Партизан» проведением двух еврокубковых матчей без зрителей

ТАСС, 7 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сербский «Партизан» проведением двух домашних еврокубковых матчей без зрителей за некорректное поведение болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Еще 7 новостей  Все новости
9 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Скандальный пловец сменил российское гражданство на американское

МОК о требовании от России выплатить 100 млн дол за участие в ОИ-2018