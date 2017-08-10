УЕФА выбрал 7 претендентов на звание самого красивого гола сезона-2016/17

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Как отмечается, в шорт-листе претендентов оказался гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4). Также за звание автора самого красивого мяча борются хавбек «Реала» Каземиро, форвард «Фенербахче» Мусса Сов и его гол ножницами в ворота «Манчестер Юнайтед», отличившийся за сборную Испании Марко Асенсио, покинувший в межсезонье «Барселону» Жорди Мбоула, Кевин Фризенбихлер из «Аустрии» и футболистка сборной Италии Даниела Сабатино.

Голосование на официальном сайте УЕФА продлится до 29 августа.