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10 августа 2017, 21:45 | Футбол | ТАСС

Marca: «Спартак» согласовал с «Валенсией» переход футболиста Гарая

ТАСС, 10 августа. Российский футбольный клуб «Спартак» согласовал с испанской «Валенсией» переход аргентинского защитника Эсекьеля Гарая. Об этом сообщает газета Marca.

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Издание отмечает, что предложение «Спартака» устроило все стороны потенциальной сделки, о которой в ближайшее время должно быть объявлено официально. Ранее другая испанская газета AS сообщила о достижении соглашения по контракту между 30-летним защитником и российским клубом с зарплатой €5 миллионов в год. Сумма сделки может составить около €20 миллионов.

Гарай уже выступал в чемпионате России, когда играл за санкт-петербургский «Зенит» с 2014 по 2016 гг, став чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России. На его счету 75 матчей и три гола за петербургский клуб.

В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира — 2014 и Кубка Америки — 2015. За «Валенсию» игрок провел 28 матчей и забил три гола. Гарай перешел в испанский клуб из «Зенита» в августе 2016 года за €20 млн (по данным портала Transfermarkt.de).

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