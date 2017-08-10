Marca: «Спартак» согласовал с «Валенсией» переход футболиста Гарая
ТАСС, 10 августа. Российский футбольный клуб «Спартак» согласовал с испанской «Валенсией» переход аргентинского защитника Эсекьеля Гарая. Об этом сообщает газета Marca.
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Издание отмечает, что предложение «Спартака» устроило все стороны потенциальной сделки, о которой в ближайшее время должно быть объявлено официально. Ранее другая испанская газета AS сообщила о достижении соглашения по контракту между 30-летним защитником и российским клубом с зарплатой €5 миллионов в год. Сумма сделки может составить около €20 миллионов.
Гарай уже выступал в чемпионате России, когда играл за
В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира — 2014 и Кубка Америки — 2015. За «Валенсию» игрок провел 28 матчей и забил три гола. Гарай перешел в испанский клуб из «Зенита» в августе 2016 года за €20 млн (по данным портала Transfermarkt.de).
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