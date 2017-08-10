«Зенит» остановили на Урале, «Локо» забуксовал в Казани. Обзор дня
После пяти матчей чемпионата России, состоявшихся 9 августа, в турнире не осталось команд, не потерявших ни одного очка.
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«Зенит» не смог выиграть у «Урала» в Екатеринбурге, несмотря на гол Кокорина
«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.
На 35-й минуте Николай Димитров принял длинный пас на правом фланге и исполнил навес в центр штрафной, а Эрик Бикфалви головой в прыжке направил мяч в ворота.
На исходе часа игры Себастьян Дриусси подобрал длинный заброс на левый фланг и прострелил, а Александр Кокорин в подкате слегка задел мяч, послав его мимо голкипера в дальний угол.
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над тульским «Арсеналом»
«Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу
В середине первого тайма Зе Луиш зацепился за мяч в центральном круге и сделал своевременную передачу на ход выскочившему
На 85-й минуте после навеса с углового Сердар Таски головой скинул мяч с рикошетом от соперника к вратарской, а Зе Луиш ударом с лета удвоил преимущество хозяев.
«Спартак» одержал 11-ю победу подряд на своём поле.
«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ
«Ростов» выиграл у «Динамо» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в
В середине первого тайма Самба Сов в собственной штрафной завалил Хорена Байрамяна. Тимофей Калачёв уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.
«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Рубином» в Казани
В матче пятого тура российской
Счёт в этой встрече открыл бывший нападающий «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, который реализовал пенальти на 62-й минуте. «Локомотив» смог отыграться в концовке благодаря голу
Таким образом, «Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, но продлил серию без поражений.
Гол Дзагоева принёс победу ЦСКА над «Тосно»
ЦСКА выиграл у «Тосно» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в
На 49-й минуте Фёдор Чалов бил с границы штрафной, мяч попал в штангу, отскочил в поле и заметался по штрафной, после чего Аарон Оланаре с нескольких метров сумел пробить в ближний верхний угол.
На исходе часа игры Вагиз Галиулин подал с правого фланга, Антон Заболотный с границы штрафной пробил головой, мяч по высокой дуге перелетел через вышедшего из ворота Илью Помазуна. На 62-й минуте Кирилл Набабкин навесил с левого фланга на дальнюю штангу, мяч попал в Марио Фернандеса и отлетел к Алану Дзагоеву, а тот с близкого расстояния с лёта пробил в дальний угол.
Трансфер Луана в «Спартак» оказался под угрозой срыва
Трансфер нападающего «Гремио» Луана в московский «Спартак» оказался под угрозой срыва
Накануне казалось, что переход форварда в Россию за € 25 млн уже неизбежен, особенно после того, как президент «Гремио» Ромилдо Болсан открыто заявил, что сторонам осталось только согласовать детали. Тем не менее бразильский клуб
Ранее сообщалось о конфликте между агентом Луана и посредником, работающим от имени «Спартака», но оба данную информацию опровергли.
Вентура продлил контракт со сборной Италии до 2020 года
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура продлил контракт с итальянской федерацией футбола. Вентура подписал соглашение, рассчитанное до 2020 года.
«У нас есть полная уверенность в Джампьеро Вентуре и его действиях», — цитирует президента итальянской федерации футбола Карло Тавеккио сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
69-летний специалист возглавляет сборную Италии с 2016 года. После шести туров квалификации ЧМ-2018 сборная Италии занимает второе место в группе G, набрав 16 очков.
Арбитр Турбин будет переведён в ФНЛ, Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ
Как стало известно «Чемпионату», главный судья матча «Динамо» — «Амкар» Евгений Турбин будет переведён в ФНЛ.
Также неудовлетворительную оценку за свою работу получил судья матча «Краснодар» — «Урал» Алексей Николаев. Эксперты ККК решили, что пенальти в ворота «Урала» на последних минутах назначен неверно. Однако Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ, но пропустит несколько туров.
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