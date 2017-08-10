«Зенит» остановили на Урале, «Локо» забуксовал в Казани. Обзор дня

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«Зенит» не смог выиграть у «Урала» в Екатеринбурге, несмотря на гол Кокорина

«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.



На 35-й минуте Николай Димитров принял длинный пас на правом фланге и исполнил навес в центр штрафной, а Эрик Бикфалви головой в прыжке направил мяч в ворота.



На исходе часа игры Себастьян Дриусси подобрал длинный заброс на левый фланг и прострелил, а Александр Кокорин в подкате слегка задел мяч, послав его мимо голкипера в дальний угол.

Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над тульским «Арсеналом»

«Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд.



В середине первого тайма Зе Луиш зацепился за мяч в центральном круге и сделал своевременную передачу на ход выскочившему из-за спин защитников Марио Пашаличу, который вышел один на один и покатил мяч Квинси Промесу на пустые ворота.



На 85-й минуте после навеса с углового Сердар Таски головой скинул мяч с рикошетом от соперника к вратарской, а Зе Луиш ударом с лета удвоил преимущество хозяев.



«Спартак» одержал 11-ю победу подряд на своём поле.

«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ

«Ростов» выиграл у «Динамо» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



В середине первого тайма Самба Сов в собственной штрафной завалил Хорена Байрамяна. Тимофей Калачёв уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.

«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Рубином» в Казани

В матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.



Счёт в этой встрече открыл бывший нападающий «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, который реализовал пенальти на 62-й минуте. «Локомотив» смог отыграться в концовке благодаря голу экс-защитника «Рубина» Соломона Кверквелии. С 52-й минуты «Рубин» играл вдесятером после того, как бразильский форвард Жонатас получил вторую жёлтую карточку.



Таким образом, «Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, но продлил серию без поражений.

Гол Дзагоева принёс победу ЦСКА над «Тосно»

ЦСКА выиграл у «Тосно» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».



На 49-й минуте Фёдор Чалов бил с границы штрафной, мяч попал в штангу, отскочил в поле и заметался по штрафной, после чего Аарон Оланаре с нескольких метров сумел пробить в ближний верхний угол.



На исходе часа игры Вагиз Галиулин подал с правого фланга, Антон Заболотный с границы штрафной пробил головой, мяч по высокой дуге перелетел через вышедшего из ворота Илью Помазуна. На 62-й минуте Кирилл Набабкин навесил с левого фланга на дальнюю штангу, мяч попал в Марио Фернандеса и отлетел к Алану Дзагоеву, а тот с близкого расстояния с лёта пробил в дальний угол.

Трансфер Луана в «Спартак» оказался под угрозой срыва

Трансфер нападающего «Гремио» Луана в московский «Спартак» оказался под угрозой срыва из-за разногласий между сторонами и того, что футболистом всерьёз заинтересовались английские гранды, сообщает Zero Hora. Скорее всего, речь идёт о «Ливерпуле» и лондонском «Арсенале».



Накануне казалось, что переход форварда в Россию за € 25 млн уже неизбежен, особенно после того, как президент «Гремио» Ромилдо Болсан открыто заявил, что сторонам осталось только согласовать детали. Тем не менее бразильский клуб по-прежнему не устраивает форма оплаты, предложенная красно-белыми, а именно — сроки и количество платежей. В то же время «Гремио» стремится сохранить игрока как минимум до конца месяца.



Ранее сообщалось о конфликте между агентом Луана и посредником, работающим от имени «Спартака», но оба данную информацию опровергли.

Вентура продлил контракт со сборной Италии до 2020 года

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура продлил контракт с итальянской федерацией футбола. Вентура подписал соглашение, рассчитанное до 2020 года.

«У нас есть полная уверенность в Джампьеро Вентуре и его действиях», — цитирует президента итальянской федерации футбола Карло Тавеккио сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



69-летний специалист возглавляет сборную Италии с 2016 года. После шести туров квалификации ЧМ-2018 сборная Италии занимает второе место в группе G, набрав 16 очков.

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