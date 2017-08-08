Стала известна причина срыва трансфера Аскасибара в «Зенит»
Издание Nuevo Diario сообщило причину, по которой сорвался переход полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара в «Зенит». По данным источника, аргентинский клуб не устроило, что
сине-бело-голубые предоставили им банковские гарантии Банка Москвы.
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Видимо, что-то случилось...
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Сообщается, что по той же причине пока не завершён трансфер в «Зенит» полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Эту информацию подтвердил
«Вопрос с переходом Ригони в “Зенит” лежит в плоскости банковских гарантий. Надеюсь, завтра данный вопрос будет решён», — цитирует
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