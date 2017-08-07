Футболист «Гремио» Луан дал согласие на переход в московский «Спартак»
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Нападающий бразильского «Гремио» Луан согласился перейти в московский футбольный клуб «Спартак», сообщает ESPN Brasil.
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По данным источника, 24-летний олимпийский чемпион Игр-2016 в составе сборной Бразилии может попрощаться с «Гремио» уже в среду.
Бразильский клуб готов расстаться с Луаном за 25 миллионов евро.
В сезоне 2017 года Луан забил 13 голов в 21 матче за «Гремио».
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