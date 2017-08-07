Тренер Пернай заявил, что доволен игрой «Спартака» в ЧР по пляжному футболу
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Главный тренер московского «Спартака» Руслан Пернай в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что доволен игрой команды в регулярном чемпионате России по пляжному футболу.
«Спартак» по итогам регулярного чемпионата России занял третье место и в четвертьфинале Суперфинала, который пройдет в Саратове с 11 по 20 августа, сыграет с
«Игрой доволен, а что касается результата, то мы планировали попасть в двойку лучших (команд), чтобы напрямую пробиться в полуфинал. Могу поставить ребятам твердую четверку за то, что они во многих матчах смогли переломить ход встречи, играли
Пернай констатировал, что соперники начали относиться к «Спартаку»
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