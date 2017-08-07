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https://sport.mail.ru/news/football/30605687/
7 августа 2017, 9:14 | Футбол | Р-Спорт

Тренер Пернай заявил, что доволен игрой «Спартака» в ЧР по пляжному футболу

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Главный тренер московского «Спартака» Руслан Пернай в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что доволен игрой команды в регулярном чемпионате России по пляжному футболу.

«Спартак» по итогам регулярного чемпионата России занял третье место и в четвертьфинале Суперфинала, который пройдет в Саратове с 11 по 20 августа, сыграет с санкт-петербургским «Сити». На московском этапе «регулярки», прошедшего с 1 по 6 августа, «красно-белые» одержали пять побед в шести матчах.

«Игрой доволен, а что касается результата, то мы планировали попасть в двойку лучших (команд), чтобы напрямую пробиться в полуфинал. Могу поставить ребятам твердую четверку за то, что они во многих матчах смогли переломить ход встречи, играли по-мужски, как мы и просим, — сказал Пернай. — (К Суперфиналу) команда успеет восстановиться, мы же все это предусматривали во время подготовки. Мы рассматривали ситуацию и с четвертьфиналом, и полуфиналом».

Пернай констатировал, что соперники начали относиться к «Спартаку» по-другому, нежели в прошлом сезоне.

«Все по-другому начали относиться, в первую очередь лидеры чемпионата. Например, тот же «Кристалл» с каким настроем выходил на игру со «Строгино», а с каким — с нами. В прошлом году нам даже может быть в этом плане было полегче, нас не рассматривали, как сильного соперника. В некоторых играх нам это помогло. Сейчас такого нет, все на нас настраиваются по полной. Но и давайте не забывать про сам бренд «Спартака». Ведь каждый хочет обыграть «Спартак», — добавил тренер.
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