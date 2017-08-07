Тренер Пернай заявил, что доволен игрой «Спартака» в ЧР по пляжному футболу

«Спартак» по итогам регулярного чемпионата России занял третье место и в четвертьфинале Суперфинала, который пройдет в Саратове с 11 по 20 августа, сыграет с санкт-петербургским «Сити». На московском этапе «регулярки», прошедшего с 1 по 6 августа, «красно-белые» одержали пять побед в шести матчах.

«Игрой доволен, а что касается результата, то мы планировали попасть в двойку лучших (команд), чтобы напрямую пробиться в полуфинал. Могу поставить ребятам твердую четверку за то, что они во многих матчах смогли переломить ход встречи, играли по-мужски, как мы и просим, — сказал Пернай. — (К Суперфиналу) команда успеет восстановиться, мы же все это предусматривали во время подготовки. Мы рассматривали ситуацию и с четвертьфиналом, и полуфиналом».

Пернай констатировал, что соперники начали относиться к «Спартаку» по-другому, нежели в прошлом сезоне.