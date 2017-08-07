Учитель: Фильм про футболиста Эдуарда Стрельцова планируют выпустить к осени 2018 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Снимать картину будет киностудия Учителя «Рок», режиссером станет его сын Илья Учитель. Сам он выступит продюсером и художественным руководителем проекта.

Фильм предполагают выпустить в прокат после Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, к осени. «Если, конечно, не возникнет финансовых или прозводственных сложностей», — оговаривается Алексей Учитель.

«Илья помешан на футболе, много лет болеет за “Спартак”, сам прекрасно играет в футбол, — отметил режиссер. — Кроме того, хочу похвастаться, его первый фильм получил два приза на “Кинотавре”, так что дело не в родственных связях». При этом Алексей Учитель считает, что «делать картину о Стрельцове — огромная ответственность».

По словам режиссера, это будет «большой фильм, что называется — блокбастер». Проект финансируется как за счет государственных, так и частных средств. «Скорее всего, будут участвовать телеканал НТВ и Газпром-Медиа, — пояснил Учитель. — Мы соберем все самое лучшее: и Российский футбольный союз, и болельщиков, и ветеранов-футболистов, и играющих. Консультантом будет Александр Мостовой. Мы планируем сделать народное кино — в хорошем смысле».

Биография Стрельцова

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского «Торпедо» (1954−1958 и 1965−1970). 21 июля 2017 года в Москве прошел ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Стрельцова.

Стрельцов скончался на 54-м году жизни 22 июля 1990 года в Москве.