Определились четвертьфинальные пары Суперфинала ЧР по пляжному футболу
По итогам регулярного чемпионата России по пляжному футболу определилась турнирная сетка Суперфинала, который пройдёт в Саратове с 10 по 20 августа.
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Напрямую в полуфинал вышли московский «Локомотив» и действующий чемпион страны питерский «Кристалл», занявшие в регулярном чемпионате первое и второе места соответственно.
Ставший третьим московский «Спартак» в четвертьфинале турнира сыграет с питерским «Сити», а ЦСКА сразится с саратовской «Дельтой». Все серии Суперфинала будут играться до двух побед одной из команд.
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