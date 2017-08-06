Определились четвертьфинальные пары Суперфинала ЧР по пляжному футболу

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Напрямую в полуфинал вышли московский «Локомотив» и действующий чемпион страны питерский «Кристалл», занявшие в регулярном чемпионате первое и второе места соответственно.

Ставший третьим московский «Спартак» в четвертьфинале турнира сыграет с питерским «Сити», а ЦСКА сразится с саратовской «Дельтой». Все серии Суперфинала будут играться до двух побед одной из команд.