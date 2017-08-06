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https://sport.mail.ru/news/football/30602787/
6 августа 2017, 20:58 | Футбол | Чемпионат.com

Определились четвертьфинальные пары Суперфинала ЧР по пляжному футболу

По итогам регулярного чемпионата России по пляжному футболу определилась турнирная сетка Суперфинала, который пройдёт в Саратове с 10 по 20 августа.

По итогам регулярного чемпионата России по пляжному футболу определилась турнирная сетка <span class=error>Суперфинала</span> который пройдёт в Саратове с 10 по 20 августа. Увеличить
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Напрямую в полуфинал вышли московский «Локомотив» и действующий чемпион страны питерский «Кристалл», занявшие в регулярном чемпионате первое и второе места соответственно.

Ставший третьим московский «Спартак» в четвертьфинале турнира сыграет с питерским «Сити», а ЦСКА сразится с саратовской «Дельтой». Все серии Суперфинала будут играться до двух побед одной из команд.
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Новости Футбола

«Кристалл» напрямую вышел в полуфинал Суперфинала ЧР по пляжному футболу

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Санкт-петербургский «Кристалл» занял второе место в регулярном чемпионате России по пляжному футболу, что дает право напрямую попасть в полуфинал Суперфинала.
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