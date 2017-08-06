«Кристалл» напрямую вышел в полуфинал Суперфинала ЧР по пляжному футболу

Это стало известно в воскресенье, в заключительный день регулярного первенства, когда действующий чемпион страны «Кристалл» разгромил занявший последнее место в турнирной таблице подмосковный «Элмонт» со счетом 8:2, а московский ЦСКА проиграл занявшему предпоследнюю позицию столичному «Строгино» — 4:5. Перед заключительными туром регулярного чемпионата у «Кристалла» и ЦСКА было равное количество очков, но армейцы опережали соперника по личным встречам.

В полуфинал Суперфинала, который пройдет в Саратове с 11 по 20 августа, напрямую выходят две лучшие команды регулярного чемпионата, а клубы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в четвертьфинале.

В другом матче дня московский «Локомотив», еще в субботу гарантировавший себе победу в «регулярке», обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 6:5. Волжский клуб завершил чемпионат на седьмом месте, что дает право без отбора попасть на Кубок России, который пройдет в сентября в Самаре.