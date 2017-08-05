Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30597602/
5 августа 2017, 20:51 | Футбол | Чемпионат.com

«Локомотив» досрочно выиграл регулярный ЧР по пляжному футболу

В 17-м, предпоследнем, туре чемпионата России по пляжному футболу «Кристалл» в питерском дерби взял верх над «Сити» со счётом 11:5.

В 17-м предпоследнем туре чемпионата России по пляжному футболу Кристалл в питерском дерби взял верх над Сити со счётом 11:5. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хет-трик в составе «Кристалла» оформил Юрий Крашенинников, по два мяча забили Дмитрий Карташов, Нелито и Родриго.

Самарские «Крылья Советов» одолели «Строгино» со счётом 8:4 и гарантировали себе седьмое место в турнирной таблице, которое даёт право сыграть в Кубке России — 2017. Дублями отметились португальские легионеры самарцев Джордан и Бернардо Мартинс.

В третьей встрече дня московский «Спартак» оказался сильнее королёвского ЭЛМОНТа со счётом 6:4. Хет-трик в составе красно-белых оформил Юрий Котов.

В заключительной встрече игрового дня московский «Локомотив» обыграл саратовскую «Дельту» со счётом 5:4. В третьем периоде Андрей Панкратов из «Дельты» сравнял счёт в матче, оформил дубль. Но спустя всего 4 секунды Маурисиньо принёс победу «Локомотиву». Этот успех гарантировал команде Ильи Леонова первое место по итогам регулярного чемпионата России.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Третий этап. Москва
17-й тур

«Сити» (Санкт-Петербург) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 5:11 (0:5, 3:3, 2:3).

«Крылья Советов» (Самара) — «Строгино» (Москва) — 8:4 (5:3, 1:0, 2:1).

ЭЛМОНТ (Королёв) — «Спартак» (Москва) — 4:6 (2:1, 0:3, 2:2).

«Дельта» (Саратов) — «Локомотив» (Москва) — 4:5 (1:3, 1:0, 2:2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Тренер: Сборная РФ по пляжному футболу была сильнее швейцарцев во всех компонентах игры

Тренер: Сборная РФ по пляжному футболу была сильнее швейцарцев во всех компонентах игры

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу была сильнее команды Швейцарии во всех компонентах игры и заслуженно победила в матче этапа Евролиги в Москве. Об этом журналистам после встречи сообщил главный тренер сборной Михаил Лихачев.
Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним