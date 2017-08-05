«Локомотив» досрочно выиграл регулярный ЧР по пляжному футболу

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Хет-трик в составе «Кристалла» оформил Юрий Крашенинников, по два мяча забили Дмитрий Карташов, Нелито и Родриго.

Самарские «Крылья Советов» одолели «Строгино» со счётом 8:4 и гарантировали себе седьмое место в турнирной таблице, которое даёт право сыграть в Кубке России — 2017. Дублями отметились португальские легионеры самарцев Джордан и Бернардо Мартинс.

В третьей встрече дня московский «Спартак» оказался сильнее королёвского ЭЛМОНТа со счётом 6:4. Хет-трик в составе красно-белых оформил Юрий Котов.

В заключительной встрече игрового дня московский «Локомотив» обыграл саратовскую «Дельту» со счётом 5:4. В третьем периоде Андрей Панкратов из «Дельты» сравнял счёт в матче, оформил дубль. Но спустя всего 4 секунды Маурисиньо принёс победу «Локомотиву». Этот успех гарантировал команде Ильи Леонова первое место по итогам регулярного чемпионата России.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Третий этап. Москва

17-й тур

«Сити» (Санкт-Петербург) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 5:11 (0:5, 3:3, 2:3).

«Крылья Советов» (Самара) — «Строгино» (Москва) — 8:4 (5:3, 1:0, 2:1).

ЭЛМОНТ (Королёв) — «Спартак» (Москва) — 4:6 (2:1, 0:3, 2:2).

«Дельта» (Саратов) — «Локомотив» (Москва) — 4:5 (1:3, 1:0, 2:2).