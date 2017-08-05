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5 августа 2017, 1:01 | Футбол | Чемпионат.com

Источник: «Зенит» сообщил Манчини, что не будет приобретать Аскасибара

«Зенит», недавно договорившийся о переходе полузащитника «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибара, передумал приобретать футболиста, утверждает Cielo Sports.

Зенит недавно договорившийся о переходе полузащитника Эстудиантес Сантьяго Аскасибара передумал приобретать футболиста утверждает Cielo Sports. Увеличить
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По информации источника, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично общался с Аскасибаром и обещал тому важную роль в команде. Однако затем руководство сине-бело-голубых договорилось о переходе полузащитника мадридского «Атлетико» Матиаса Краневиттера и сообщило тренеру, что не будет платить больше денег за игрока с похожими характеристиками.

Ранее сообщалось, что Краневиттер может подписать с «Зенитом» четырёхлетний контракт. Матиас также входил в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.

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