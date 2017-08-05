Источник: «Зенит» сообщил Манчини, что не будет приобретать Аскасибара
«Зенит», недавно договорившийся о переходе полузащитника «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибара, передумал приобретать футболиста, утверждает Cielo Sports.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации источника, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично общался с Аскасибаром и обещал тому важную роль в команде. Однако затем руководство
Ранее сообщалось, что Краневиттер может подписать с «Зенитом» четырёхлетний контракт. Матиас также входил в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.
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