Источник: «Зенит» сообщил Манчини, что не будет приобретать Аскасибара

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По информации источника, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично общался с Аскасибаром и обещал тому важную роль в команде. Однако затем руководство сине-бело-голубых договорилось о переходе полузащитника мадридского «Атлетико» Матиаса Краневиттера и сообщило тренеру, что не будет платить больше денег за игрока с похожими характеристиками.



Ранее сообщалось, что Краневиттер может подписать с «Зенитом» четырёхлетний контракт. Матиас также входил в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.