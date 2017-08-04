Футболисты молодежной команды ЦСКА проиграли «Вердеру» на турнире в Германии
МОСКВА, 4 авг —
Р-Спорт. Молодежная команда московского ЦСКА потерпела поражение от бременского «Вердера» на международном футбольном турнире в Германии.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу бременской команды. Ранее в пятницу армейцы уступили венгерскому «Ференцварошу» со счетом 0:2.
ЦСКА, проигравший все четыре матча на групповом этапе, оспорит девятое место на турнире с «Монако».
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