Футболисты молодежной команды ЦСКА проиграли «Вердеру» на турнире в Германии

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу бременской команды. Ранее в пятницу армейцы уступили венгерскому «Ференцварошу» со счетом 0:2.

ЦСКА, проигравший все четыре матча на групповом этапе, оспорит девятое место на турнире с «Монако».