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4 августа 2017, 23:32 | Футбол | Р-Спорт

Футболисты молодежной команды ЦСКА проиграли «Вердеру» на турнире в Германии

МОСКВА, 4 авг — Р-Спорт. Молодежная команда московского ЦСКА потерпела поражение от бременского «Вердера» на международном футбольном турнире в Германии.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу бременской команды. Ранее в пятницу армейцы уступили венгерскому «Ференцварошу» со счетом 0:2.

ЦСКА, проигравший все четыре матча на групповом этапе, оспорит девятое место на турнире с «Монако».
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