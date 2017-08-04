Определился соперник ФК «Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы
За выход в групповой этап еврокубка подопечные Игоря Шалимова сразятся с белградской «Црвеной Звездой».
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Об этом стало известно 4 августа — в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы.
Первый матч состоится 17 августа в Белграде, ответный — 24 августа в Краснодаре на домашнем стадионе «быков».
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