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4 августа 2017, 15:25 | Футбол | ГТРК «Кубань»

Определился соперник ФК «Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы

За выход в групповой этап еврокубка подопечные Игоря Шалимова сразятся с белградской «Црвеной Звездой».

За выход в групповой этап еврокубка подопечные Игоря Шалимова сразятся с белградской Црвеной Звездой. Увеличить
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Об этом стало известно 4 августа — в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы.

Первый матч состоится 17 августа в Белграде, ответный — 24 августа в Краснодаре на домашнем стадионе «быков».
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