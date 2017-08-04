«Краснодар» узнал возможных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы

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На этой стадии борьбу за выход в групповой этап турнира продолжат 44 клуба, в том числе два представителя России — бронзовый призер минувшего чемпионата страны петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар», финишировавший на четвертой строчке в турнирной таблице премьер-лиги по итогам сезона-2016/17.

В ходе жеребьевки, которая состоится 4 августа в швейцарском Ньоне, оба российских клуба будут в числе сеяных команд. В числе потенциальных соперников «Зенита» и «Краснодара» 21 клуб из 17 стран Европы.

Российские и украинские клубы не могут встретиться на этой стадии турнира, поэтому «Зенит» и «Краснодар» точно не получат в соперники «Александрию», сообщает РБК-Кубань.

Состав корзин при жеребьевке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы:

Сеяные: «Зенит», «Краснодар» (обе — Россия), «Динамо» Киев (Украина), «Аякс» (Голландия), «Атлетик» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Милан» (Италия), «Виктория» (Чехия), «Аустрия», «Зальцбург» (обе — Австрия), «Брюгге» (Бельгия), «Брага» (Португалия), ПАОК (Греция), «Лудогорец» (Болгария), БАТЭ (Белоруссия), «Эвертон» (Англия), «Легия» (Польша), «Марсель» (Франция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Мидтьюлланд» (Дания), «Партизан» (Сербия).

Несеяные: «Панатинаикос», АЕК Афины (обе — Греция), «Маритиму» (Португалия), «Русенборг» (Норвегия), «Хайдук», «Осиек» (обе — Хорватия), «Шериф» (Молдавия), АЕК Ларнака, «Аполлон» (обе — Кипр), «Александрия» (Украина), «Видеотон» (Венгрия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Скендербеу» (Албания), «Утрехт» (Голландия), «Альтах» (Австрия), «Хабнарфьордюр» (Исландия), «Вииторул» (Румыния), «Вардар», «Шкендия» (обе — Македония), «Домжале» (Словения), «Эстерсунд» (Швеция), «Судува» (Литва).