«Краснодар» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, обыграв «Люнгбю»

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Встреча, прошедшая в Дании, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Краснодара».

«Быки» открыли счет на 9-й минуте матча — точным ударом отметился Маурисио Перейра. На 22-й минуте уругваец оформил дубль. Через несколько минут Миккель Йенсен отыграл один мяч. Преимущество краснодарцев в счете упрочил Павел Мамаев, реализовавший пенальти в конце второго тайма.