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4 августа 2017, 9:16 | Футбол | ЮГА.ру

«Краснодар» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, обыграв «Люнгбю»

ФК «Краснодар» победил датский «Люнгбю» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф.

ФК Краснодар победил датский Люнгбю в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Дании, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Краснодара».

«Быки» открыли счет на 9-й минуте матча — точным ударом отметился Маурисио Перейра. На 22-й минуте уругваец оформил дубль. Через несколько минут Миккель Йенсен отыграл один мяч. Преимущество краснодарцев в счете упрочил Павел Мамаев, реализовавший пенальти в конце второго тайма.

Напомним, в первом матче «Краснодар» победил «Люнгбю» со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Игоря Шалимова вышли в раунд плей-офф, где поборются за выход в групповую стадию турнира. Жеребьевка состоится 4 августа.
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