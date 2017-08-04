«Краснодар» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, обыграв «Люнгбю»
ФК «Краснодар» победил датский «Люнгбю» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд
плей-офф.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в Дании, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Краснодара».
«Быки» открыли счет на 9-й минуте матча — точным ударом отметился Маурисио Перейра. На 22-й минуте уругваец оформил дубль. Через несколько минут Миккель Йенсен отыграл один мяч. Преимущество краснодарцев в счете упрочил Павел Мамаев, реализовавший пенальти в конце второго тайма.
Напомним, в первом матче «Краснодар» победил «Люнгбю» со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Игоря Шалимова вышли в раунд
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter