Футболист сборной Исландии Сигурдссон перешел в «Рубин»
Казанский клуб арендовал Рагнара Сигурдссона у английского «Фулхэма» до конца сезона.
(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Рубин» арендовал защитника английского «Фулхэма» и сборной Исландии Рагнара Сигурдссона до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Instagram.
Защитник будет выступать в «Рубине» под пятым номером. Ранее Сигурдссон уже выступал в Российской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter