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https://sport.mail.ru/news/football/30578530/
3 августа 2017, 17:24 | Футбол | ИА Татар-информ

Футболист сборной Исландии Сигурдссон перешел в «Рубин»

Казанский клуб арендовал Рагнара Сигурдссона у английского «Фулхэма» до конца сезона.

(Казань, 3 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Рубин» арендовал защитника английского «Фулхэма» и сборной Исландии Рагнара Сигурдссона до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Instagram.

Защитник будет выступать в «Рубине» под пятым номером. Ранее Сигурдссон уже выступал в Российской футбольной премьер-лиги в составе «Краснодара». Также футболист был основным защитником сборной Исландии на Евро-2016 и отметился на турнире одним забитым мячом.
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