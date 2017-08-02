«ТСК-Таврия» с минимальным счетом выиграла у «Евпатории»
Симферопольская «ТСК-Таврия» в контрольном матче минимально обыграла «Евпаторию» — 1:0. Встреча состоялась во вторник, 1 августа, в Новопавловке Бахчисарайского района на поле спорткомплекса «Скиф».
До перерыва игра в исполнении обеих команд смотрелась поинтереснее: и красивые комбинации были, и скорости футболисты выдерживали, да и ударов по воротам хватало.
Единственный в поединке гол случился сразу после перерыва, на 48-й минуте, когда соперники играли уже практически резервными составами. В свои ворота мяч срезал защитник ФК «Евпатория».
«ТСК-Таврия» (стартовый состав): Базилевич, Догузов, Рамазанов, Погорельцев, Сантрапинских, Абляметов, Одинцов, Сторожук, Зборовский, Кузьменко, И. Мельник.
«Евпатория» (стартовый состав): Троцкий, Матвиенко, Опарин, Давидчук, Култышев, Войтенко, Маскаев, Эюпов, Борщ, Нуридинов, Хомич.
Отметим появление в составе «ТСК-Таврии» еще двух потенциальных новичков — полузащитников Алексея Сторожука («Кафа», Феодосия) и Андрея Кузьменко («КФУ-Бахчисарай»).