Суд разрешил Максиму Канунникову покинуть «Рубин»

Как сообщает ТАСС, Авиастроительный суд Казани постановил «отменить обеспечительные меры по настоящему делу о запрете МУП ФК “Рубин” производить увольнение Канунникова, выдавать на руки трудовую книжку и о запрете Российскому футбольному союзу, РФПЛ, Футбольной национальной лиге осуществления любых регистрационных действий». Таким образом, если истец не обжалует решение суда, клуб сможет прекратить сотрудничество с игроком.

Ранее на «Рубин» был наложен запрет на продажу Канунникова, так как спонсор клуба обратился с иском к клубу и игроку, потребовав признать недействительными условия, прописанные в приложении к трудовому соглашению. И в случае трансфера Максима в другой клуб спонсор мог недополучить компенсацию в размере 5 миллионов евро. При этом сумма отступных за игрока составляет 1 миллион.

Сообщалось, что предметный интерес к Канунникову проявлял московский «Спартак», и о сделке должно было быть объявлено еще в середине июля. Однако из-за иска и судебного процесса трансфер не состоялся. Пока не сообщается, намерен ли «Спартак» по-прежнему приобрести форварда «Рубина» и сборной России.

Между тем

После единственного этим летом трансфера — покупки сербского защитника Марко Петковича — штаб «Спартака», если верить СМИ, делает упор на игроков с российским паспортом. Так, продолжаются разговоры о возможном переходе в стан «красно-белых» защитника «Фенербахче» и российской национальной команды Романа Нойштедтера. Турецкий клуб отказался продавать его за 3 миллиона, а сегодня местные СМИ сообщили, что москвичи улучшили предложение до 4 миллионов.