Трансферу Нойштедтера в «Спартак» может помешать датчанин Кьер
«Фенербахче» ответил отказом на предложение «Спартака» по трансферу 29-летнего защитника Романа Нойштедтера. Оно было сделано около недели назад —
красно-белые давали за футболиста около 2 миллионов евро, но турок сумма не устроила.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Впрочем, это не означает, что переговоры завершены и Нойштедтера у
Пока что переезду Романа помешают три серьезных обстоятельства.
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