Трансферу Нойштедтера в «Спартак» может помешать датчанин Кьер

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Впрочем, это не означает, что переговоры завершены и Нойштедтера у красно-белых не будет. Главный тренер чемпионов России Массимо Каррера положительно относится к трансферу, и весьма вероятно, что «Спартак» не оставит попыток заполучить игрока.

Пока что переезду Романа помешают три серьезных обстоятельства. Во-первых, турки хотели бы получить больше — и значительно — чем 2 миллиона евро (хотя Нойштедтер приходил в «Фенербахче» свободным агентом). Готов ли «Спартак» платить так много за 29-летнего?

Во-вторых, Нойштедтер, похоже, стал одним из лидеров стамбульской команды — его ценят, а гол в матче отборочного турнира Лиги Европы со «Штурмом» стал победным.