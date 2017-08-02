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2 августа 2017, 0:28 | Футбол | Спорт-Экспресс

Трансферу Нойштедтера в «Спартак» может помешать датчанин Кьер

«Фенербахче» ответил отказом на предложение «Спартака» по трансферу 29-летнего защитника Романа Нойштедтера. Оно было сделано около недели назад — красно-белые давали за футболиста около 2 миллионов евро, но турок сумма не устроила.

Фенербахче ответил отказом на предложение Спартака. Увеличить
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Впрочем, это не означает, что переговоры завершены и Нойштедтера у красно-белых не будет. Главный тренер чемпионов России Массимо Каррера положительно относится к трансферу, и весьма вероятно, что «Спартак» не оставит попыток заполучить игрока.

Пока что переезду Романа помешают три серьезных обстоятельства. Во-первых, турки хотели бы получить больше — и значительно — чем 2 миллиона евро (хотя Нойштедтер приходил в «Фенербахче» свободным агентом). Готов ли «Спартак» платить так много за 29-летнего?

Во-вторых, Нойштедтер, похоже, стал одним из лидеров стамбульской команды — его ценят, а гол в матче отборочного турнира Лиги Европы со «Штурмом» стал победным.

В-третьих, на днях турецкий клуб продал датского защитника Симона Кьера в «Севилью». После этого очевидно, что на данный момент турки испытывают дефицит игроков на этой позиции — там могут выйти Нойштедтер и словак Шкртел. И более актуально для «Фенербахче» сейчас не продажа Романа, а покупка еще одного центрального защитника.

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