Травмированный Смолов не сможет играть в ответном матче с «Люнгбю»

В матче со «Спартаком» в нападении «Краснодара» вышел Виктор Классон, обычно выступающий на позиции полузащитника. «Мы поставили в нападение Классена и по ходу матча вносили изменения. Смолов и Рикардо Лаборде травмированы, а Иван Игнатьев вчера играл за дубль», — отметил Шалимов, слова которого цитирует ТАСС. Встреча со «Спартаком» закончилась для «Краснодара» проигрышем со счетом 0:2.

Как сообщал «Югополис», Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов в начале июля получил травму задней поверхности бедра в контрольной игре с ЦСКА.

В четверг, 3 августа, «Краснодар» на выезде проведет ответный выездной матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против датского «Люнгбю» (дома краснодарцы выиграли 2:1). В следующем матче чемпионата России «Краснодар» 6 августа на своем поле примет екатеринбургский «Урал».