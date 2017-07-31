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https://sport.mail.ru/news/football/30542879/
31 июля 2017, 15:42 | Футбол | Р-Спорт

ФК «Локомотив» достиг договоренности с нападающим «Стандарда» Орланду Са

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Локомотив» согласовал условия контракта с нападающим бельгийского «Стандарда» Орланду Са, сообщает Tuttomercatoweb.

Португальский форвард выступает за «Стандард» с 2016 года и с тех пор забил за бельгийскую команду 18 голов в 35 матчах.

По сообщению источника, стороны уже договорились о подписании личного контракта, теперь о трансфере необходимо договориться «Локомотиву» и «Стандарду». По оценке портала Transfermarkt.com, трансферная стоимость 29-летнего футболиста составляет на данный момент 2,20 миллиона евро.

Ранее Са играл за португальские «Брагу», «Насьонал» и «Порту», английские «Фулхэм» и «Рединг», польскую «Легию», АЕЛ (Кипр) и «Маккаби» (Тель-Авив).

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