Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30542478/
31 июля 2017, 15:06 | Футбол | ТАСС

Бывший футболист «Динамо» Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Ветеран «Динамо» скончался в четверг после болезни в возрасте 77 лет.

Проститься с Масловым пришло несколько сотен людей, среди которых игроки, тренеры, воспитанники академии и руководство футбольного клуба «Динамо», представители московского «Локомотива», Российского футбольного союза, Российской футбольной премьер-лиги, друзья, воспитанники и почитатели таланта Маслова.

В составе «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов — с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), трижды серебряным призером (1962, 1967, 1970), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Маслов также занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского «Динамо» — десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом».

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР по футболу и хоккею с мячом с капитанской повязкой. После окончания карьеры игрока работал в «Спартаке» из Владикавказа, московских «Локомотиве» и «Нике». В последние годы жизни Маслов был советником директора в академии «Динамо» имени Л. И. Яшина.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Бывший футболист "Динамо" Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Жуков: легкоатлетам было важно выступить на фестивале в Венгрии под флагом России

Мутко: июль стал замечательным месяцем для всего российского спорта

Бывший футболист "Динамо" Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Жуков: легкоатлетам было важно выступить на фестивале в Венгрии под флагом России