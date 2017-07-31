Бывший футболист «Динамо» Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает с места событий корреспондент ТАСС.
Ветеран «Динамо» скончался в четверг после болезни в возрасте 77 лет.
Проститься с Масловым пришло несколько сотен людей, среди которых игроки, тренеры, воспитанники академии и руководство футбольного клуба «Динамо», представители московского «Локомотива», Российского футбольного союза, Российской футбольной
В составе «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов — с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе
Маслов также занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского «Динамо» — десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом».
Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР по футболу и хоккею с мячом с капитанской повязкой. После окончания карьеры игрока работал в «Спартаке» из Владикавказа, московских «Локомотиве» и «Нике». В последние годы жизни Маслов был советником директора в академии «Динамо» имени Л. И. Яшина.
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