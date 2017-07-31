Бывший футболист «Динамо» Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Ветеран «Динамо» скончался в четверг после болезни в возрасте 77 лет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Валерия Маслова проводили на Троекуровском кладбище. <a href="https://t.co/dBurHLxqDf">pic.twitter.com/dBurHLxqDf</a></p>— Антон Рассказов (@RougeTerreur) <a href="https://twitter.com/RougeTerreur/status/891983606637371392">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Проститься с Масловым пришло несколько сотен людей, среди которых игроки, тренеры, воспитанники академии и руководство футбольного клуба «Динамо», представители московского «Локомотива», Российского футбольного союза, Российской футбольной премьер-лиги, друзья, воспитанники и почитатели таланта Маслова.

В составе «Динамо» Маслов отыграл более десяти сезонов — с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), трижды серебряным призером (1962, 1967, 1970), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Маслов также занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского «Динамо» — десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом».

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР по футболу и хоккею с мячом с капитанской повязкой. После окончания карьеры игрока работал в «Спартаке» из Владикавказа, московских «Локомотиве» и «Нике». В последние годы жизни Маслов был советником директора в академии «Динамо» имени Л. И. Яшина.