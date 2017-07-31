Источник: Немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в «Спартак»
МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий защитник Хольгер Бадштубер отказался подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.
«Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством “Спартака” о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», — сказал собеседник агентства.
Комментариев клуба и представителя игрока пока получить не удалось.
Бадштубер провел 31 матч и забил один гол за сборную Германии. В июне у защитника закончился контракт с мюнхенской «Баварией», на данный момент 28-летний игрок имеет статус свободного агента.
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