Источник: Немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в «Спартак»

«Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством “Спартака” о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», — сказал собеседник агентства.

Комментариев клуба и представителя игрока пока получить не удалось.

Бадштубер провел 31 матч и забил один гол за сборную Германии. В июне у защитника закончился контракт с мюнхенской «Баварией», на данный момент 28-летний игрок имеет статус свободного агента.