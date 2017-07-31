Болельщики: Кокорин опять лучший. Чудеса, да и только!
Очередной гол Александра Кокорина — самая обсуждаемая новость воскресенья.
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ГОЛ ЗУЕВА ПРИНЕС «РОСТОВУ» ПОБЕДУ НАД «АМКАРОМ».
В матче 3-го тура чемпионата России «Амкар» на своем поле уступил «Ростову» — 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник Александр Зуев. Этот успех позволил дончанам подняться на восьмое место в турнирной таблице.
Dintos:
Skif161ru: Ждём «Ростов» 2,0.
советский офицер: Хорошо играли, могли больше забивать. А молодой узбекский нападающий «Ростова» еще покажет себя в чемпионате.
Perry_Garr: Неплохая команда подобралась, может побороться за еврокубки.
sarkis1957: Важна не только победа, важно, что была игра. Верил в Кучука изначально и сейчас продолжаю верить. С почином, земляки!
«ТАМБОВ» ТАЛАЛАЕВА ЗАБИЛ 5 БЕЗОТВЕТНЫХ ГОЛОВ «ЕНИСЕЮ» АЛЕНИЧЕВА.
«Тамбов» разгромил «Енисей» в матче 5-го тура первенства России в ФНЛ — 5:0. Дубли в составе команды Андрея Талалаева оформили Алексей Сорокин и Илья Кухарчук. «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева проиграл два из пяти поединков в сезоне.
Dinamo2355: Там после удаления все насыпали, до было 0−0.
Спринт: Еще пара поражений «Енисея» и багаж Аленичева, вместе с самим Аленичевым, отправится восвояси.
echo2011: Вроде бы багаж Аленичева превращается в ручную кладь. Впрочем, в прошлом году «Енисей» тоже интенсивно чередовал победы с поражениями, что не помешало команде добраться до «стыков». Может быть, такая планида у этого клуба?
budulay1974: Ну что вы все набросились на Аленичева. Команда игру показывает хорошую. Да проигрывают, но и выигрывают и идут на 6-м месте, не на много отставая от лидеров. А «Тамбов», между прочим, в прошлом туре и «Спартак-2» вынес 3−0. Скажем так, «Тамбов» становится домашней командой, вот и все. В конце года посмотрим, что к чему.
СУПЕРУДАР СЕМИНА. КАК ЭТО БЫЛО.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин эмоционально отреагировал на момент в матче 3-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:0), когда полузащитник Алексей Миранчук не смог отправить мяч в ворота соперника. 70-летний специалист ударил по бутылке, после чего у него с ноги слетел ботинок.
После матча сам Семин так прокомментировал эпизод на 65-й минуте встречи:
— Момент, когда слетел ботинок? Такие мячи не забивать… Кажется, это был Миранчук. Это просто эмоции.
Йужный: Варежки сними, надень ботинок.
Ржевский200: Сенсация была бы, если бы ботинок пошел за Семиным.
russell25: На месте бутылки в тот момент Сёмин представил Миранчука.
Vedi: Правша, разбег и постановка опорной ноги правильная, короткий размах и четкий удар Палыча — урок Миранчуку как надо наносить решающие удары.
Igogohruhru: Жаль, не забил ботинок в ворота.
Веселый_Проктолог: Теперь «Ботинок Семина» будет нарицательным для «Локо». А болелам надо подарить Палычу пар 5 сразу новых, чтоб не жалел, и баннер огроменный с туфлей приносящей победу.
ГОЛ КОКОРИНА ПРИНЕС «ЗЕНИТУ» ПОБЕДУ НАД «ТОСНО» НА «ПЕТРОВСКОМ».
«Зенит» в гостевом матче 3-го тура
Slim Taller: Кокорин опять лучший. Чудеса, да и только!
LemieuxMario: Шатов красивую передачу сделал.
suff1x: Тут никто не сомневался. В начале сделали результат, а дальше докатали до нужного счета. Все нормально. пусть со «Спартаком» доказывают.
Serzheo: «Зенит» очень тяжелый. Я не понимаю, что будет дальше. Дриусси — нулевой. Дзюба бежит, а передачи ему не дают, Жулиану не хватает. И в этих проблемах ничего нового.
Фантазиста: Тот самый случай, когда реальность оказалась круче ожиданий. Матч получился очень боевым и достаточно качественным, практически никто не выпадал. Браво, «Тосно»! То что надо перед принципиальной встречей.
KSVER: «Тосно» понравился зрядом на борьбу на всех участках, чуть не хватало мастерства, но самоотдача по полной. А «Зенит» несколько разочаровал… Максимум четверо игроков старались.
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