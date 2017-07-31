Болельщики: Кокорин опять лучший. Чудеса, да и только!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ГОЛ ЗУЕВА ПРИНЕС «РОСТОВУ» ПОБЕДУ НАД «АМКАРОМ».

В матче 3-го тура чемпионата России «Амкар» на своем поле уступил «Ростову» — 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник Александр Зуев. Этот успех позволил дончанам подняться на восьмое место в турнирной таблице.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первый гол Зуева на высшем уровне, кажется? причем с нерабочей правой)</p>— Mike Goncharov (@gribo4ki) <a href="https://twitter.com/gribo4ki/status/891651741757956098">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Dintos: Зуев-хороший паренек. Только работать ему больше надо, и толк будет.

Skif161ru: Ждём «Ростов» 2,0.

советский офицер: Хорошо играли, могли больше забивать. А молодой узбекский нападающий «Ростова» еще покажет себя в чемпионате.

Perry_Garr: Неплохая команда подобралась, может побороться за еврокубки.

sarkis1957: Важна не только победа, важно, что была игра. Верил в Кучука изначально и сейчас продолжаю верить. С почином, земляки!

«ТАМБОВ» ТАЛАЛАЕВА ЗАБИЛ 5 БЕЗОТВЕТНЫХ ГОЛОВ «ЕНИСЕЮ» АЛЕНИЧЕВА.

«Тамбов» разгромил «Енисей» в матче 5-го тура первенства России в ФНЛ — 5:0. Дубли в составе команды Андрея Талалаева оформили Алексей Сорокин и Илья Кухарчук. «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева проиграл два из пяти поединков в сезоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тамбов что творит. <a href="https://t.co/ABHV9JdGef">https://t.co/ABHV9JdGef</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/891678610922373121">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Dinamo2355: Там после удаления все насыпали, до было 0−0.

Спринт: Еще пара поражений «Енисея» и багаж Аленичева, вместе с самим Аленичевым, отправится восвояси.

echo2011: Вроде бы багаж Аленичева превращается в ручную кладь. Впрочем, в прошлом году «Енисей» тоже интенсивно чередовал победы с поражениями, что не помешало команде добраться до «стыков». Может быть, такая планида у этого клуба?

budulay1974: Ну что вы все набросились на Аленичева. Команда игру показывает хорошую. Да проигрывают, но и выигрывают и идут на 6-м месте, не на много отставая от лидеров. А «Тамбов», между прочим, в прошлом туре и «Спартак-2» вынес 3−0. Скажем так, «Тамбов» становится домашней командой, вот и все. В конце года посмотрим, что к чему.

СУПЕРУДАР СЕМИНА. КАК ЭТО БЫЛО.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин эмоционально отреагировал на момент в матче 3-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:0), когда полузащитник Алексей Миранчук не смог отправить мяч в ворота соперника. 70-летний специалист ударил по бутылке, после чего у него с ноги слетел ботинок.

После матча сам Семин так прокомментировал эпизод на 65-й минуте встречи:

— Момент, когда слетел ботинок? Такие мячи не забивать… Кажется, это был Миранчук. Это просто эмоции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Суперудар Семина. Как это было <a href="https://t.co/c168KHLxq9">https://t.co/c168KHLxq9</a> <a href="https://t.co/eyDueRnUl5">pic.twitter.com/eyDueRnUl5</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/891729484000501761">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Йужный: Варежки сними, надень ботинок.

Ржевский200: Сенсация была бы, если бы ботинок пошел за Семиным.

russell25: На месте бутылки в тот момент Сёмин представил Миранчука.

Vedi: Правша, разбег и постановка опорной ноги правильная, короткий размах и четкий удар Палыча — урок Миранчуку как надо наносить решающие удары.

Igogohruhru: Жаль, не забил ботинок в ворота.

Веселый_Проктолог: Теперь «Ботинок Семина» будет нарицательным для «Локо». А болелам надо подарить Палычу пар 5 сразу новых, чтоб не жалел, и баннер огроменный с туфлей приносящей победу.

ГОЛ КОКОРИНА ПРИНЕС «ЗЕНИТУ» ПОБЕДУ НАД «ТОСНО» НА «ПЕТРОВСКОМ».

«Зенит» в гостевом матче 3-го тура премьер-лиги с минимальным счетом обыграл «Тосно». Единственный гол на 10-й минуте встречи забил Александр Кокорин (свой третий в сезоне и второй в РФПЛ).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Видимо, письмо <a href="https://twitter.com/IgorRabiner">@IgorRabiner</a> до конца дочитал как раз Кокорин, а не Дзюба ))))</p>— Алексей Мороз (@otmorozok1911) <a href="https://twitter.com/otmorozok1911/status/891708103783219202">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Slim Taller: Кокорин опять лучший. Чудеса, да и только!

LemieuxMario: Шатов красивую передачу сделал.

suff1x: Тут никто не сомневался. В начале сделали результат, а дальше докатали до нужного счета. Все нормально. пусть со «Спартаком» доказывают.

Serzheo: «Зенит» очень тяжелый. Я не понимаю, что будет дальше. Дриусси — нулевой. Дзюба бежит, а передачи ему не дают, Жулиану не хватает. И в этих проблемах ничего нового.

Фантазиста: Тот самый случай, когда реальность оказалась круче ожиданий. Матч получился очень боевым и достаточно качественным, практически никто не выпадал. Браво, «Тосно»! То что надо перед принципиальной встречей.

KSVER: «Тосно» понравился зрядом на борьбу на всех участках, чуть не хватало мастерства, но самоотдача по полной. А «Зенит» несколько разочаровал… Максимум четверо игроков старались.