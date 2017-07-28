УЕФА собирается ужесточить правила финансового фэйр-плей
Директор УЕФА по лицензированию клубов и финансовому
фэйр-плей Андреа Траверсо сообщил, что организация планирует в будущем ужесточить правила ФФП.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Проводимая политика финансового
Ранее сообщалось, что УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении правил ФФП в связи с возможным переходом форварда «Барселоны» Неймара. Сумма отступных в контракте бразильца составляет € 222 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter