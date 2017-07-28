УЕФА собирается ужесточить правила финансового фэйр-плей

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«Проводимая политика финансового фэйр-плей не умерла, и мы, без всяких сомнений, будем ужесточать правила в будущем. Мы постоянно контактируем с клубами, они все осведомлены о правилах», — цитирует Траверсо New York Times.

Ранее сообщалось, что УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении правил ФФП в связи с возможным переходом форварда «Барселоны» Неймара. Сумма отступных в контракте бразильца составляет € 222 млн.