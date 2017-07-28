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https://sport.mail.ru/news/football/30525683/
28 июля 2017, 23:42 | Футбол | Чемпионат.com

УЕФА собирается ужесточить правила финансового фэйр-плей

Директор УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей Андреа Траверсо сообщил, что организация планирует в будущем ужесточить правила ФФП.

Директор <span class=error>УЕФА</span> по лицензированию клубов и финансовому <nobr>фэйр-плей</nobr> <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Траверсо</span> сообщил что организация планирует в будущем ужесточить правила <span class=error>ФФП</span>. Увеличить
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«Проводимая политика финансового фэйр-плей не умерла, и мы, без всяких сомнений, будем ужесточать правила в будущем. Мы постоянно контактируем с клубами, они все осведомлены о правилах», — цитирует Траверсо New York Times.

Ранее сообщалось, что УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении правил ФФП в связи с возможным переходом форварда «Барселоны» Неймара. Сумма отступных в контракте бразильца составляет € 222 млн.
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