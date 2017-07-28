Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30524193/
28 июля 2017, 19:21 | Футбол | ТАСС

СМИ: Маммана перейдет из «Лиона» в «Зенит» за €16 млн

ТАСС, 28 июля. Аргентинский защитник французского «Лиона» Эмануэль Маммана перейдет в петербургский футбольный клуб «Зенит» за €16 млн. Об этом сообщает газета L’Equipe.

Трансфер 21-летнего игрока должен состояться в ближайшие дни. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, трансфер 21-летнего футболиста должен состояться в ближайшие дни.

Маммана выступает за «Лион» с 2016 года. В прошедшем сезоне аргентинец провел 25 матчей, в которых забил один мяч.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира

Ласицкене выиграла 15-й турнир подряд, победив на чемпионате России по легкой атлетике

Заплати налоги и играй спокойно: почему звезды футбола имеют проблемы с законом

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира

Ласицкене выиграла 15-й турнир подряд, победив на чемпионате России по легкой атлетике