СМИ: Маммана перейдет из «Лиона» в «Зенит» за €16 млн
ТАСС, 28 июля. Аргентинский защитник французского «Лиона» Эмануэль Маммана перейдет в петербургский футбольный клуб «Зенит» за €16 млн. Об этом сообщает газета L’Equipe.
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По информации издания, трансфер 21-летнего футболиста должен состояться в ближайшие дни.
Маммана выступает за «Лион» с 2016 года. В прошедшем сезоне аргентинец провел 25 матчей, в которых забил один мяч.
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