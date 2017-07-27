Сычёв: Со стороны «Спартака» были угрозы, становилось страшно за свою жизнь

«Тема моего ухода из «Спартака» очень личная, до сих пор болит. Что я тогда понимал, 18 лет парню… Увы, Романцев тогда мало что решал. Если бы всё от именно от него зависело, то никуда бы я, конечно, не ушел. Моё искреннее желание было остаться в «Спартаке». Никуда не хотел уходить. Никуда. Говорю вам как на духу. Представляете, какое у меня было состояние: играю в «Спартаке», только что на ЧМ-2002 съездил. Это ведь чудо. Отец на меня не влиял — только защищал. Это со стороны клуба началась травля, угрозы — любой отец на его месте поступил бы так же. Я ведь уже тогда, на заработанные, купил родителям квартиру в центре Омска. Им больше ничего не нужно было, у нас в семье никогда не стоял вопрос материальных ценностей. Люди говорили и писали о нас всякое — выставили всю семью рвачами.

Меня начали так жёстко третировать, что стало страшно за свою жизнь. Это было со стороны руководства клуба. Методы у них были такие. Непростой момент. Те, кто за меня встал, не хотели моего ухода из «Спартака». Говорили: «Он остаётся, правами владеем пополам, он играет дальше». Это такой бизнес-подход, не знаю. У них не было первой задачи забрать меня из «Спартака», была задача защитить. Отец сам не мог пойти против руководства клуба, которое хотело переподписать меня на кабальных условиях. Это я сейчас сам понимаю, а тогда просто хотел играть в клубе. Но началось: ты — наш, нет, ты — наш. Как может 18-летний мальчик противостоять таким людям? Сейчас другое время, другие рычаги, а тогда было страшно. Я хотел вернуться, разговоры были, но Федун был категорически против", — сказал Сычёв, побывавший в редакции «Чемпионата».