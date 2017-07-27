«Это был хоккейный Пеле». Ушёл из жизни Валерий Маслов

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Сейчас это кажется чем-то невероятным, но раньше многие наши известные спортсмены вполне успешно совмещали футбол и хоккей (или хоккей с мячом), добиваясь успеха в обоих видах спорта. На память сразу приходит имя Всеволода Боброва.

Валерий Маслов был как раз из таких людей. Он был одним из лучших игроков в истории хоккея с мячом — восьмикратный чемпион мира, десятикратный чемпион СССР, трёхкратный победитель Кубка чемпионов, лауреат несчётного количества личных наград. Он был капитаном сборной СССР в этом виде спорта.

Однако и в футболе Маслов выводил на поле сборную страны с капитанской повязкой. Это уникальный случай в истории СССР. В составе футбольного московского «Динамо» Маслов отыграл более 10 сезонов — с 1961 по 1971 год. За это время провёл 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.) и дважды выигрывал серебряные медали союзного первенства.

За футбольную сборную страны Маслов провёл 8 матчей, забил 2 мяча.

Мог Маслов сыграть за национальную команду и больше матчей, он вполне мог поехать на чемпионат мира-1966 (самый удачный в истории нашего футбола), но здесь, чуть ли в первый и последний раз в жизни, его подвело увлечение двумя видами спорта.

В начале 66-го наставник футбольной сборной Николай Морозов решил дать Маслову шанс сыграть на ЧМ-66 в Англии, но при условии, что тот не станет доигрывать хоккейный сезон, а начнёт готовиться в его команде. Спортсмен ответил: «Хоккейный чемпионат доиграю — и сразу готов перейти в ваше распоряжение, если заслужу приглашение». Морозов обиделся и вычеркнул динамовца из списка.

Сам Маслов позже рассказывал, что ни о чём не жалеет: «Я получал огромное удовольствие от игры в русский хоккей. И это не измерить никакими деньгами».

После окончания карьеры Валерий Павлович пробовал себя в роли тренера как в бенди, так и в футболе. В хоккее с мячом вместе со «Строителем» из Сыктыквара он выиграл серебряные медали первого чемпионата России. В 1994-м году юниорская сборная страны под его руководством стала чемпионом мира.

Но всё-таки он выбрал футбол. Долгое время работал тренером-селекционером в «Локомотиве», куда его позвал Юрий Сёмин, а в последние годы был советником директора в Академии «Динамо» имени Л. И. Яшина.

Ещё Валерий Павлович был желанным гостем для всех СМИ, он любил и умел интересно говорить про футбол и не боялся откровенно высказывать своё мнение по любым вопросам. И всегда с готовностью откликался на просьбы журналистов, в том числе и «Чемпионата».

«Наш спорт — и хоккей, и футбол, — понёс большую утрату, — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым. — Маслов был человеком, который был очень предан своему любимому делу и очень искренен в своей профессии. Были случаи, когда он приезжал с чемпионата мира по хоккею с мячом чемпионом и тут же присоединялся к футбольной команде, которая находилась на сборах.

Долгое время он возглавлял селекционный отдел у нас в «Локомотиве». С его подачи в команде оказалось множество молодых игроков, у него на них было потрясающее чутьё. Это был и прекрасный футболист — отрабатывал на футбольном поле за всей атакующей линией и забивал самые нужные голы. В наше время он был бы очень востребован.