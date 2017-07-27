Валерий Маслов умер на 78-м году жизни
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. Бывший игрок сборных СССР по футболу и хоккею с мячом, заслуженный тренер России по хоккею с мячом Валерий Маслов умер в возрасте 77 лет после болезни, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба «Динамо».
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До последнего времени Маслов работал советником директора в академии «Динамо» имени Льва Яшина.
«Футбольный клуб “Динамо” выражает искренние соболезнования родным и близким прославленного динамовца. О дате и времени церемонии прощания с Валерием Масловым будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Маслов был капитаном сборных СССР по футболу и хоккею с мячом. Он десять раз выигрывал чемпионат СССР и восемь раз чемпионат мира по хоккею с мячом. В футболе он также становился чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1963). На клубном уровне в футболе он выступал за «Труд» (Калининград), московское, вологодское и махачкалинское «Динамо». За сборную СССР по футболу Маслов сыграл восемь матчей и забил два гола.
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