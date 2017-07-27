Главный тренер «Балтики»: Комплектация команды ещё не завершена

Руководство «Балтики» ещё не завершило комплектацию команды, и в клубе могут появиться новые футболисты. Об этом рассказал главный тренер Игорь Черевченко на пресс-конференции после матча с «Тамбовом» в четверг, 27 июля.

«Комплектация ещё не завершена, до 31 августа есть время. Может, ещё кто-то придёт», — рассказал Черевченко.

Он также отметил, что доволен крупной победой «Балтики». По его словам, на характер встречи повлиял быстрый гол. Черевченко заявил, что такова была предматчевая установка.

«В концовке могли ещё забить, но соперник уже большими силами шёл в атаку. Есть у нас определённые огрехи и вопросы, над которыми надо работать», — сказал тренер.

Перед стартом сезона «Балтика» заключила соглашения с одиннадцатью новичками. Состав команды пополнили Арсений Логашов («Тосно»), Виктор Свежов («Факел»), Алишер Джалилов («Нефтехимик), Иван Черенчиков («Амкар»), Сенин Себаи («Слуцк», Белоруссия), Евгений Помазан (свободный агент), Илья Лантратов («Шинник»), Павел Степанец («Факел»), Кирилл Погребняк («Зенит»), Никита Бурмистров («Арсенал») и Искандар Джалилов («Дунав Русе»).