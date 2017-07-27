В Новокуйбышевске состоится Кубок Самарской области по футболу

В воскресенье, 30 июля, на стадионе «Нефтяник» юношеский и взрослый состав новокуйбышевской команды поборется за Кубок Самарской области по футболу с командами из Чапаевска и Тольятти.

Юноши команды «Нефтяник» сразятся с чапаевским «Лучом». Начало игры в 15:00. Взрослый состав команды будет состязаться с тольяттинской «Искрой». Игра начнется в 17:00.

Вход на игру бесплатный.