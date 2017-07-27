Бюджет «Амкара» увеличился на 70 млн руб

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин. Он подчеркнул, что эта сумма, «к сожалению», осталась примерно такой же, как и в последние несколько лет, а также что генерального спонсора клуб пока не нашел. Конкретных целей команде на сезон господин Резвухин не озвучил, отметив лишь, что основная задача клуба — «достойно представлять Пермский край в элите российского футбола».



Напомним, бюджет футбольного клуба в 2016 и 2015 годах составлял, по информации руководства «Амкара», 800 млн руб. В 2014 году эта сумма была 840 млн руб.



Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что сейчас команда «не совсем готова» к старту сезона. Это произошло, по его мнению, из-за недостаточной подготовки игроков на сборах, большого количества новых игроков и отсутствия «опоры» в составе. Он также отметил, что сейчас у «Амкара» самый низкий бюджет в Премьер-лиге.



Сама команда пополнилась шестью новыми игроками. На правах аренды в «Амкар» перешел игрок «Зенита» Александр Рязанцев, заключен контракт с вратарем из «Тосно» Артуром Нигматуллином, защитником ФК «Оренбург» Михаила Сивакова, с 20-летним хавбеком из школы «Торпедо» Ивана Мельникова, полузащитником Михаилом Гащенковым из «Химок» и воспитанником «Амкара» Василием Алейниковым.