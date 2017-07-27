Бюджет «Амкара» увеличился на 70 млн руб
Бюджет ФК «Амкар» в следующем сезоне РФПЛ 2017/2018 увеличится и составит порядка 870 млн руб.
Об этом сегодня на
Напомним, бюджет футбольного клуба в 2016 и 2015 годах составлял, по информации руководства «Амкара», 800 млн руб. В 2014 году эта сумма была 840 млн руб.
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что сейчас команда «не совсем готова» к старту сезона. Это произошло, по его мнению,
Сама команда пополнилась шестью новыми игроками. На правах аренды в «Амкар» перешел игрок «Зенита» Александр Рязанцев, заключен контракт с вратарем из «Тосно» Артуром Нигматуллином, защитником ФК «Оренбург» Михаила Сивакова, с 20-летним хавбеком из школы «Торпедо» Ивана Мельникова, полузащитником Михаилом Гащенковым из «Химок» и воспитанником «Амкара» Василием Алейниковым.
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