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https://sport.mail.ru/news/football/30507971/
27 июля 2017, 11:53 | Футбол | ТАСС

Обвиняемый в коррупции Вильяр покинул пост вице-президента УЕФА

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Испанец Анхель Мария Вильяр объявил об отставке с поста вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после обвинений в коррупции и ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

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18 июля полиция провела обыск в офисе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), президентом которой является Вильяр. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон. Вильяр и его сын от дачи показаний отказались, задержанные подозреваются в хищении €45 млн.

Позднее Суд Мадрида поместил подозреваемых под стражу без права освобождения под залог на время расследования. Вильяр может лишиться должности президента RFEF только после вынесения приговора или по собственному желанию.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов.
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