За недостойное поведение фанатов «Спартака» ФК «Уфа» оштрафован на 100 тысяч рублей

Причиной стал инцидент, когда за несколько минут до начала игры на поле гостевого сектора выбежал болельщик. За поведение фаната штраф получил и московский клуб — 20 тысяч рублей.

Еще 25 тысяч «Спартак» заплатит за то, что его болельщики сидели на ограждении гостевого сектора.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в рамках второго тура чемпионата России «Уфа» принимала дома действующего чемпиона страны — московский «Спартак». Игра закончилась со счетом 0:0.

«Уфа» набрала четыре очка и следующий матч проведет в Екатеринбурге против «Урала» в эту субботу, 29 июля.