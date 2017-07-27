ПСЖ «душит» Неймара, у Новосельцева появился шанс… поиграть

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Ари сделали операцию

Нападающий московского «Локомотива» Ари, получивший травму, был прооперирован, точные сроки восстановления бразильского форварда пока неизвестны. Об этом сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.



«Ари сделали операцию. О сроках восстановления говорить тяжело. Мы надеемся, что он сможет приступить к тренировкам до нового года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.

«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару

Руководство «ПСЖ» устало ждать и выдвинуло нападающему «Барселоны» Неймару ультиматум.



L’Equipe сообщает, что представители французского клуба хотят получить окончательный ответ от 25-летнего футболиста не позднее следующей недели, когда у обеих команд завершится предсезонное американское турне.



Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт с зарплатой € 30 млн и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить команду. Сумма трансфера может составить € 222 млн.

У Новосельцева появился шанс… поиграть

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев близок к переходу в московский «Локомотив». При этом речь идёт не о полноценном трансфере 25-летнего футболиста, а об аренде. В данный момент переговоры по этому вопросу продолжаются.



Новосельцев выступает за «Зенит» с августа 2016 года, куда перешёл из «Ростова». Его контракт с питерским клубом действует до лета 2021 года. В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 10 матчах и забил 2 гола.

Рекорд Акинфеева

Накануне вратарь Игорь Акинфеев сыграл 102-й матч в еврокубках и вышел в лидеры по этому показателю среди игроков ЦСКА. Вторым идёт защитник Сергей Игнашевич (101). Рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в Лиге чемпионов Алексей Березуцкий сыграл свой 64-й матч. Следом идут Акинфеев и Игнашевич, у которых по 61 игре. Кроме того, как уже сообщал «Чемпионат», в матче с АЕК Акинфеев прервал свою серию пропущенных голов подряд в Лиге чемпионов. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира.

Семшов, Сёмин и Гончаренко оштрафованы КДК

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матчей 2-го тура РФПЛ за выходы из пределов технической зоны были оштрафованы тренеры Игорь Семшов, Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин. «По матчу “Арсенал” — “СКА-Хабаровск”: тренер “Арсенала” Игорь Семшов выходил за пределы технической зоны, за это мы оштрафовали его на 20 тыс. рублей. По матчу ЦСКА — “Локомотив”: главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин выходили за пределы технической зоны — за это специалисты оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый. По матчу “Краснодар” — “Тосно”: на предматчевом совещании не было представителя “Тосно”, за это мы оштрафовали клуб на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.