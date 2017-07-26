Путин подписал закон о ратификации конвенции СЕ по безопасности на футбольных матчах
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции Совета Европы (СЕ) по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
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Закон был принят Госдумой 12 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 19 июля. Конвенция была подписана от имени РФ во французском
Как ранее отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Леонид Тягачев, конвенция призвана содействовать безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях и совершенствовать международное полицейское сотрудничество, а также способствовать вовлечению сотрудников полиции и местных властей в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства. Ранее конвенцию уже ратифицировали Монако и Франция.
Документом предусматривается ряд предупредительных мер и наказания за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе «запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление, или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия».
По словам Тягачева, документ заменит Европейскую конвенцию о защите зрителей от насилия и хулиганских проявлений на спортивных мероприятиях и, в частности, футбольных матчах, разработанную в 1985 году.
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