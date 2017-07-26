Путин подписал закон о ратификации конвенции СЕ по безопасности на футбольных матчах

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Закон был принят Госдумой 12 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 19 июля. Конвенция была подписана от имени РФ во французском Сен-Дени 3 июля 2016 года.

Как ранее отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Леонид Тягачев, конвенция призвана содействовать безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях и совершенствовать международное полицейское сотрудничество, а также способствовать вовлечению сотрудников полиции и местных властей в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства. Ранее конвенцию уже ратифицировали Монако и Франция.

Документом предусматривается ряд предупредительных мер и наказания за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе «запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление, или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия».

По словам Тягачева, документ заменит Европейскую конвенцию о защите зрителей от насилия и хулиганских проявлений на спортивных мероприятиях и, в частности, футбольных матчах, разработанную в 1985 году.