Легендарный вратарь Лев Яшин занял 22-е место в рейтинге лучших игроков в истории

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Легендарный вратарь московского «Динамо» Лев Яшин занял 22-е место в рейтинге 100 величайших футболистов всех времен по версии статусного британского журнала FourFourTwo.

«Всегда одетый в черную форму Яшин был самым внушительным вратарем, который контролировал буквально все, — сообщается в аннотации к профайлу советского спортсмена. — В разгар Холодной войны не были абсолютно никаких шансов, что Черный паук заработает популярность в западных СМИ.

Опережая свое время, Яшин великолепно играл на выходах, оставляя не у дел нападающих, отбивал мячи головой и раздавал указания своим защитникам.

Если верить легенде, он отразил более 150 пенальти за свою блестящую карьеру, на протяжении которой оставался верен бело-голубым цветам «Динамо».

Для не знакомых с биографией Яшина особо отмечается, что в 1956 году он вместе со сборной СССР выиграл футбольный турнир на Олимпийских играх в Мельбурне, а позже, в 1960-м, победил на первом в истории чемпионате Европы. Вратарь выступил на трех мировых первенствах (1958, 1962, 1966), причем на последнем, в Англии, советские футболисты продемонстрировали лучший результат, финишировав на четвертом месте.

Яшин неоднократно участвовал в выставочных матчах сборной мира, занимал высокие позиции в различных символических сборных и рейтингах.

Например, в списке лучших футболистов XX века, подготовленном в 1999 году журналом World Soccer, нашего соотечественника определили на 11-ю позицию.

Ну, а в табелях сильнейших голкиперов ему никогда не было равных.

В рейтинге FourFourTwo, который на момент написания этой заметки был известен с 100-й по 14-ю строчки, помимо Яшина нашлось место лишь четырем представителям его амплуа. Ниже всех поместили англичанина Гордона Бэнкса — того самого, которого Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) ставит на второе место в списке сильнейших вратарей XX века. Именно Бэнкс играл в воротах своей национальной сборной на единственном для нее победном ЧМ (в 1966 году на своей территории). Ему доверили 63-е место.

Лишь на две позиции выше разместился прославленный датчанин Петер Шмейхель, пиком карьеры которого стало сенсационное золото Евро-1992 и восемь лет в свитере «Манчестер Юнайтед». Как указали составители рейтинга, он являлся эталоном элитного вратаря вплоть до того момента, как современные веяния футбола заставили его коллег оставлять свои владения и уходить далеко в поле. Шмейхель к новым реалиям не приспособился.

55-е место досталось третьему номеру списка ИФФХС, единственному итальянцу, выигрывавшему и ЧЕ (1968), и ЧМ (1982) — Дино Дзоффу.

Как известно, мундиаль покорился ему в 40-летнем возрасте, причем он пребывал в ту пору в отменной форме, являлся капитаном и безоговорочным лидером «Скуадры Адзурры».

Лишь один вратарь находится между Дзоффом и Яшиным. Он — наш современник, по-прежнему активен и уже признавался лучшим голкипером первого десятилетия XXI века. Это чемпион мира-2006 Джанлуиджи Буффон. На ЧМ-2018 в России, кстати, ему представится шанс побить рекорд своего далекого предшественника на посту капитана сборной Италии и туринского «Ювентуса». Дело в том, что 40 лет исполнится Джиджи еще в конце января. Кстати, в нашей стране он один из самых популярных и любимых иностранных футболистов.

Еще только один советский мастер оказался включен в перечень лучших из лучших.

Обладатель «Золотого мяча» лучшему игроку 1975 года в Европе Олег Блохин занял 41-е место.

Аналитики FourFourTwo особо выделили вклад форварда в выигрыш киевским «Динамо» Кубка обладателей кубков-1975 (первый случай завоевания европейского трофея советским клубом) и повторение успеха в 1986-м.

Единственный фигурант списка с опытом выступлений в Российской футбольной премьер-лиге, бразилец Роберто Карлос, зафиксировал за собой 90-ю строчку. В 2011—2012 годах он стал частью золотой эры махачкалинского «Анжи», которая продлилась недолго, но выдалась весьма бурной. Обладатель одного из сильнейших ударов в истории, что любопытно, опередил и соотечественника Неймара (97-е место), который сейчас мечется между «Барселоной» и «Пари-Сен-Жермен», и даже снайпера высшего класса Златана Ибрагимовича (94).

Форварды и атакующие полузащитники вообще преобладают в рейтинге над представителями всех остальных амплуа. Другое наблюдение: FourFourTwo при прочих равных отдавал предпочтение исполнителям давно минувших дней. Роналдиньо у них 24-й, а продолжающий играть за «Барселону» Андрес Иньеста — только 59-й. И так далее.

В июле 2016 года издание обнародовало свою версию лучших действующих тренеров планеты.

В Топ-50 нашлось место двух отечественным специалистам: Леонид Слуцкий занял 43-ю строчку, а Курбан Бердыев — 46-ю.

В минувшем июне англичане обновили рейтинг. Теперь Бердыев поднялся на 36-ю позицию, переехавший во второй английский дивизион Слуцкий из списка вылетел, зато сюда вошел итальянский наставник «Спартака» Массимо Каррера, он 44-й.