Легендарный вратарь Лев Яшин занял 22-е место в рейтинге лучших игроков в истории
Выдающийся футбольный вратарь Лев Яшин был включен в список лучших игроков в истории, расположившись на 22-й позиции. Другой советский спортсмен и также обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин стал 45-м.
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Легендарный вратарь московского «Динамо» Лев Яшин занял 22-е место в рейтинге 100 величайших футболистов всех времен по версии статусного британского журнала FourFourTwo.
«Всегда одетый в черную форму Яшин был самым внушительным вратарем, который контролировал буквально все, — сообщается в аннотации к профайлу советского спортсмена. — В разгар Холодной войны не были абсолютно никаких шансов, что Черный паук заработает популярность в западных СМИ.
Опережая свое время, Яшин великолепно играл на выходах, оставляя не у дел нападающих, отбивал мячи головой и раздавал указания своим защитникам.
Если верить легенде, он отразил более 150 пенальти за свою блестящую карьеру, на протяжении которой оставался верен
Для не знакомых с биографией Яшина особо отмечается, что в 1956 году он вместе со сборной СССР выиграл футбольный турнир на Олимпийских играх в Мельбурне, а позже, в 1960-м, победил на первом в истории чемпионате Европы. Вратарь выступил на трех мировых первенствах (1958, 1962, 1966), причем на последнем, в Англии, советские футболисты продемонстрировали лучший результат, финишировав на четвертом месте.
Яшин неоднократно участвовал в выставочных матчах сборной мира, занимал высокие позиции в различных символических сборных и рейтингах.
Например, в списке лучших футболистов XX века, подготовленном в 1999 году журналом World Soccer, нашего соотечественника определили на 11-ю позицию.
Ну, а в табелях сильнейших голкиперов ему никогда не было равных.
В рейтинге FourFourTwo, который на момент написания этой заметки был известен с 100-й по 14-ю строчки, помимо Яшина нашлось место лишь четырем представителям его амплуа. Ниже всех поместили англичанина Гордона Бэнкса — того самого, которого Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) ставит на второе место в списке сильнейших вратарей XX века. Именно Бэнкс играл в воротах своей национальной сборной на единственном для нее победном ЧМ (в 1966 году на своей территории). Ему доверили 63-е место.
Лишь на две позиции выше разместился прославленный датчанин Петер Шмейхель, пиком карьеры которого стало сенсационное золото Евро-1992 и восемь лет в свитере «Манчестер Юнайтед». Как указали составители рейтинга, он являлся эталоном элитного вратаря вплоть до того момента, как современные веяния футбола заставили его коллег оставлять свои владения и уходить далеко в поле. Шмейхель к новым реалиям не приспособился.
55-е место досталось третьему номеру списка ИФФХС, единственному итальянцу, выигрывавшему и ЧЕ (1968), и ЧМ (1982) — Дино Дзоффу.
Как известно, мундиаль покорился ему в 40-летнем возрасте, причем он пребывал в ту пору в отменной форме, являлся капитаном и безоговорочным лидером «Скуадры Адзурры».
Лишь один вратарь находится между Дзоффом и Яшиным. Он — наш современник,
Еще только один советский мастер оказался включен в перечень лучших из лучших.
Обладатель «Золотого мяча» лучшему игроку 1975 года в Европе Олег Блохин занял 41-е место.
Аналитики FourFourTwo особо выделили вклад форварда в выигрыш киевским «Динамо» Кубка обладателей кубков-1975 (первый случай завоевания европейского трофея советским клубом) и повторение успеха в 1986-м.
Единственный фигурант списка с опытом выступлений в Российской футбольной
Форварды и атакующие полузащитники вообще преобладают в рейтинге над представителями всех остальных амплуа. Другое наблюдение: FourFourTwo при прочих равных отдавал предпочтение исполнителям давно минувших дней. Роналдиньо у них 24-й, а продолжающий играть за «Барселону» Андрес Иньеста — только 59-й. И так далее.
В июле 2016 года издание обнародовало свою версию лучших действующих тренеров планеты.
В Топ-50 нашлось место двух отечественным специалистам: Леонид Слуцкий занял 43-ю строчку, а Курбан Бердыев — 46-ю.
В минувшем июне англичане обновили рейтинг. Теперь Бердыев поднялся на 36-ю позицию, переехавший во второй английский дивизион Слуцкий из списка вылетел, зато сюда вошел итальянский наставник «Спартака» Массимо Каррера, он 44-й.
В феврале FourFourTwo решил определить лучших легионеров в истории Английской
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