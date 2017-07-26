Валерий Газзаев: 10+15 или 8+17? Лимит на легионеров вообще нужно отменить!

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В БОРЬБЕ ЗА ЗОЛОТО МНОГОЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПСИХОЛОГИИ

— Ваши впечатления от первых туров РФПЛ?

— Кто будет фаворитами турнира — понятно. Это «Спартак», как действующий чемпион, «Зенит», ЦСКА. И, наверное, «Краснодар», который уже несколько лет стабильно попадает в еврокубки, обладает прекрасной инфраструктурой и теперь должен ставить задачу выйти в Лигу чемпионов. По первым летним матчам «быки» произвели приятное впечатление. Кроме того, отметил бы амбициозный клуб «Ахмат». В прошлом чемпионате грозненцы заняли самое высокое место в своей истории — пятое. Случись это в нынешнем сезоне, попали бы в Лигу Европы! Поэтому теперь «Ахмат» просто обязан продолжить движение вперед. Любой шаг назад будет воспринят как неудача.

Отдельно скажу про «Локомотив». По Суперкубку и двум турам мне в целом понравилось, как играет команда. Но слишком остро стоит кадровый вопрос. Если «Локомотив» не приобретет качественных футболистов, то добиться высокого результата в чемпионате Юрию Семину будет объективно сложно.

Поначалу неплохо выглядело «Динамо», во втором тайме своего первого матча полностью переигравшее «Спартак». Но поединок с «Уралом» показал, что динамовцам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям премьер-лиги после года, проведенного в ФНЛ. Никто не знает, на что способен «Рубин». Пока что все в разнобой, никакой зрелищной игры, трудности в обороне. Хотя и набор футболистов вроде бы неплохой, и времени для подготовки было достаточно.

В любом случае глобальные выводы делать рано. Это только начало чемпионата. Должно пройти десять туров, одна треть турнира, чтобы можно было понять, кто на какие места реально претендует и кто будет сражаться за выживание.

Считаю, что в борьбе за золото и за места в еврокубках на первый план выйдет психология. Сразу у нескольких команд уровень технического оснащения футболистов, их тактический кругозор и индивидуальное мастерство — более-менее равные.

И вот здесь все будет зависеть от психологического настроя. Именно он в прошлом сезоне, помимо прочего, помог «Спартаку» стать чемпионом. Или взять все тот же матч красно-белых против «Динамо». После первого тайма — 0:2, и, казалось бы, для бело-голубых все потеряно. Было видно, что на поле команда первой лиги. А после перерыва все вдруг поменялось. С чем это связано? Ясно же, что динамовцы не могли вдруг взять и существенно прибавить в индивидуальном мастерстве. То есть дело — в психологии. Поэтому мотивация является важнейшим элементом подготовки как к каждой встрече, так и в целом для решения глобальных задач. В современном футболе тренер должен быть и тактиком, и стратегом, и мотиватором, и психологом. Если одно из качеств отсутствует, успеха он не добьется. И лично мне очень интересно увидеть, как тренеры будут раскрывать индивидуальный потенциал каждого игрока и команд в целом, любопытно оценить уровень включенности всех игроков в коллективную деятельность их команд.

— Будучи тренером, вы славились умением настраивать команду необычными психологическими ходами. Массимо Каррера тоже любит удивлять. Во время церемонии награждения «Спартака» он специально на глазах у всех снял золотую медаль и убрал в карман, давая посыл — о победе надо забыть, уже мечтаю о новых титулах. Как вам его поступок?

— Каррера поступил абсолютно правильно. Уже в этом сезоне «Спартаку» предстоит доказать, что его чемпионство — не случайность. Еще недавно красно-белым пели дифирамбы, но сейчас все начинается заново. А спрос со стороны болельщиков будет другим. И все соперники тоже станут играть против «Спартака» на пределе возможностей. В прошлом году его не воспринимали так же серьезно, как «Зенит» или ЦСКА. А теперь каждый выездной матч, даже к аутсайдеру, — это приезд чемпиона и, соответственно, максимальная самоотдача команды противника.

Нынешний чемпионат важен и персонально для Карреры. Да, он привел «Спартак» к чемпионству. Но ведь до 50 с лишним лет итальянец даже не работал главным тренером, никак себя не проявлял. Ему необходимо доказать, что победа в 2017-м — не разовый успех.

В общем, Каррера прав, показывая команде: «Хватит праздновать!» Вот только матчи с «Динамо» и «Уфой» показали, что «Спартак», похоже, все-таки еще празднует.

МНЕНИЕ О СМОЛОВЕ? НЕ НАДО ГНЕВИТЬ СУДЬБУ

— Ваше мнение о Роберто Манчини?

— Опытный специалист. Мы с ним неплохо знакомы. Желаю ему удачной работы. Что касается «Зенита», то клуб не просто пытается вернуться в Лигу чемпионов, а ставит самую амбициозную задачу — занять первое место. Любой другой результат будет неудовлетворительным. Манчини сам это прекрасно понимает. Так что нас ждет прекрасное соперничество «Зенита» со «Спартаком», ЦСКА, «Краснодаром», «Ахматом» и другими мотивированными командами.

— За год до старта ЧМ-2018 непонятна судьба Федора Смолова, лучшего на сегодняшний день форварда страны. Он вроде бы хочет уйти из «Краснодара», его сватают то в «Зенит», то в «Спартак». Что бы вы посоветовали нападающему?

— Не мне давать Федору советы. Я просто выскажу свое мнение, раз вы спросили. Есть известная русская поговорка: «Лучшее — враг хорошего». Не надо гневить судьбу. В свою нынешнюю команду Смолов вписался органично, там он много забивает и является безоговорочным лидером. Благодаря этому заработал и место в основном составе сборной России.

Если Федора позовет хороший западный клуб, то туда можно перейти и из «Краснодара». А трансфер в другую российскую команду… Новое место, тактика и отношения в коллективе — кто знает, как все сложится.

— За кем из молодых футболистов вы будете следить особенно пристально?

— В прошлом сезоне одним из главных открытий стал вратарь «Ростова» Никита Медведев, установивший рекорд по продолжительности сухой серии. Сейчас Медведев, который наряду с Луневым и Селиховым в перспективе мог бы стать наследником Акинфеева в сборной России, перешел в «Локомотив» — мне интересно, как он себя там проявит. Шанс, уверен, будет — Гильерме уже совершил несколько серьезных ошибок.

К слову, на днях я побывал в Ижевске по приглашению моего друга Александра Бречалова, временно исполняющего обязанности губернатора Республики Удмуртии, который в недавнем прошлом возглавлял Общественную палату РФ. С интересом узнал, что Никита Медведев — уроженец Ижевска и все жители региона следят за его успехами. Вот только никаких дивидендов от перехода своего воспитанника из «Ростова» в «Локомотив» местный футбол не получил, потому что в свое время его контракт не был оформлен должным образом…

Во время поездки в Удмуртию меня порадовало, что Александр Владимирович разделяет мои взгляды. На встрече с местной футбольной общественностью он подчеркнул: в ижевском футболе должна появиться полноценная система, основанная на взаимовыгодном сотрудничестве частных инвесторов и государства, и футболисты не должны «теряться» на стадии перехода из юношеского футбола во взрослый, как это происходит сейчас.

Собственно, о чем я и говорю уже много лет. Профессиональный футбол, да и весь профессиональный спорт в России должен финансироваться частными компаниями или за счет государственно-частного партнерства. А финансирование из региональных бюджетов — это путь в никуда. Только создав систему, мы сможем рассчитывать на успехи сборной и клубов и на международном уровне.

СТАДИОНЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ. ОСТАЛЬНОЕ В РФПЛ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

— Вы побывали на шоу в Грозном в честь переименования «Терека» в «Ахмат». Вам понравилось?

— Впечатления потрясающие — как от мероприятия, так и от футбольного матча. У клуба есть прекрасный стадион с удобными креслами. Активно развивается академия. На самом событии — арена битком. Великолепный концерт. Футболисты хозяев показали игру высокого уровня. Имея такую базу, болельщиков, уровень профессиональной подготовки команды, «Ахмат» должен показывать самые лучшие результаты. В регионе понимают значимость развития спорта (и футбола в частности), здорового образа жизни, вкладывают столько сил и умеют организовывать мероприятия высочайшего уровня — и в этой связи очень жаль, что Грозный не получил права принять матчи ЧМ-2018.

— Не с футбольной, а с организационной точки зрения — чего ждете от нового сезона РФПЛ?

— Радует, что в стране продолжают появляться красивые, новые, вместительные стадионы. Это должно сказаться на посещаемости. А вот все остальное оставляет желать лучшего. И судейство, и качество футбола, и организация турнира.

Кубок конфедераций в России прошел безукоризненно в плане безопасности. Но первые же матчи на внутренней арене (взять хотя бы игру «Динамо» — «Спартак») показали: РФС и РФПЛ совершенно не готовы поддерживать аналогичный уровень обеспечения порядка. А ведь западные СМИ перед ЧМ-2018 обязательно используют любой инфоповод и начнут раздувать каждый такой инцидент. Так что премьер-лига обязана сделать выводы.

Судя по всему, РФС и РФПЛ не ведут никакой разъяснительной работы с фанатами. Поэтому хочу лично призвать болельщиков: вы должны понимать, что подобное поведение абсолютно недопустимо. Именно вы — главные участники чемпионата мира, вы должны подавать пример поведения и правильного отношения.

Валерий ГАЗЗАЕВ готов вступить в спор с любыми оппонентами во благо российского футбола. Спорт-Экспресс

ОСЕНЬЮ СОБИРАЮСЬ ВНЕСТИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБОВ

— Со следующего сезона в РФПЛ изменится лимит на легионеров. Обсуждаются варианты. Вы за какой — «10+15» или «8+17»?

— Я за то, чтобы вообще отменить лимит! Когда пропадает конкуренция, следом исчезают качество и результат. В очередной раз напомню: ЦСКА и «Зенит» выигрывали еврокубки, когда лимита не было. Зато появлялись яркие молодые российские игроки — этому способствовала внутрикомандная конкуренция. Как следствие, сборная завоевала бронзу чемпионата Европы.

Ну давайте введем «10+15». Две команды поставят по российскому вратарю, а полевыми игроками будут двадцать легионеров. И что это даст?!

Никакие ограничения, считаю, не нужны. Футболисты должны зарабатывать место в основном составе в конкурентной борьбе. При этом на три-четыре года необходимо ввести «правило молодого игрока» с целью омоложения нашего футбола. Благодаря этому правилу у нас появилось бы свыше 120 молодых футболистов. Я говорил об этом еще в 2014 году, и если бы ко мне прислушались, мы бы успели к ЧМ-2018. Сейчас время ушло, но ведь 2018 годом жизнь и футбол не заканчиваются. Во всяком случае, к следующему чемпионату мира, в Катаре в 2022-м, мы могли бы подготовить перспективную молодую команду.

— В начале июля в Государственной думе выступал вице-премьер Виталий Мутко. Вы жестко ему оппонировали. После его выступления у вас появилась хотя бы маленькая надежда на то, что в нашем футболе потихоньку все же начинаются реформы?

— Время перемен настало давно. Но, к сожалению, люди, которые руководят российским футболом, либо некомпетентны, либо намеренно тормозят этот процесс. Мой проект реформ, предложенный еще в 2013 — 2014 годах, оказался неинтересен Министерству спорта и РФС. И вот куда мы в итоге пришли: провалено пять крупных турниров подряд (два чемпионата Европы, два чемпионата мира и Кубок конфедераций), у России нет успехов на международной арене ни на уровне сборной, ни на уровне клубов.

Некоторые вещи обязательно нужно поменять. Про лимит мы уже говорили. Непонятно, зачем России 105 профессиональных клубов, большинство из которых финансируются из региональных бюджетов. Их же невозможно содержать, поэтому многие клубы и снимаются с соревнований или испытывают финансовые трудности.

В осенней сессии я планирую внести в Госдуму законопроект о сокращении числа профессиональных футбольных клубов наполовину и об изменении системы их финансирования, которое должно осуществляться исключительно за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний. О такой системе финансирования в своих выступлениях неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Вторая важнейшая составляющая реформ — существенно повысить доходы от телевизионных прав. Сейчас эта сумма смехотворна. Просто сравните: в России клубы РФПЛ на всех получают 30 миллионов долларов в год, в Англии — пять миллиардов фунтов, в Италии, Испании, Германии, Франции — 850 — 900 миллионов евро. Когда речь заходит о телеконтракте, мы все время слышим отговорки и оправдания. Мне же хочется спросить: «Почему Россия, занимая в клубном рейтинге УЕФА 6-е место, по доходам от телеправ идет на 14-м, ниже Швеции, Румынии, Турции и так далее?» Так, может быть, причина — в непрофессионализме тех, кто отвечает за коммерческую привлекательность нашего футбола и лиг?! Кто хочет, чтобы лига действительно зарабатывала и росла, — тот поставленной цели добьется. А тем, кто постоянно говорит: «Нет возможности!», следует задуматься — а нужно ли им вообще работать.

Завершая тему реформ. Во время своего июльского доклада в Госдуме я напомнил президенту РФС: не надо искать врагов в футбольном сообществе. Многие из нас посвятили спорту всю свою жизнь, отдали ему силы, время, молодость, накопили опыт. И мы хотим, чтобы величие нашей страны наряду с ее политической и военной мощью было подкреплено успехами в спорте. Поэтому мы не враги, а союзники. Но когда видим бездеятельность и отсутствие результатов — то оппонировать будем всегда! И если основной посыл так и останется — «популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной», — то к чему мы придем?..

СИТУАЦИЯ С ОТСТРАНЕНИЕМ ОЛИМПИЙЦЕВ НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ

— Прошел без малого год с того момента, как вы были избраны в Государственную думу, где стали заместителем главы Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Подведите первые итоги своей работы в этой новой роли. Что в области спорта было сделано Госдумой при вашем участии?

— Во-первых, я прежде всего отмечу, что Госдума приняла Закон об уголовной ответственности за склонение и применение допинга и запрещенных препаратов. Задача не только чиновников, но и депутатов — отслеживать, как закон будет применяться на практике. В марте этого года произошло еще одно важное событие на ниве борьбы с допингом. Делегация Госдумы, куда входил и я, провела конструктивную и плодотворную встречу в Германии с президентом Международного паралимпийского комитета, которая, уверен, сыграет важную роль в налаживании диалога с МПК и восстановлении прав российских паралимпийцев.

Ситуация, которая произошла в 2016 году, ни в коем случае не должна повториться. Тогда безответственность и бездействие профильного министерства привели к возникновению самого громкого допингового скандала в истории мирового спорта. Этот скандал стал не только орудием политического давления на нашу страну, но и сломал судьбы сотен спортсменов, лишившихся возможности выступать на Олимпиаде или Паралимпиаде, защищать честь национального флага. Достаточно назвать Елену Исинбаеву — у нее была возможность стать трехкратной олимпийской чемпионкой, но этот уникальный шанс был упущен по вине не только наших зарубежных оппонентов, но и тех, кто не сумел защитить права российских спортсменов в юридическом поле.

Во-вторых, помимо принятия большого блока различных законопроектов по профессиональному спорту мы, что очень важно, не обошли стороной массовый и, в частности, студенческий спорт. В Госдуме хорошо понимают: студенческий спорт сегодня — это здоровая нация завтра. А именно такую задачу ставит перед всеми нами Президент страны. Необходимо максимально вовлекать молодежь в занятия физкультурой и спортом — здесь как раз пересекаются интересы спорта и молодежной политики. Законопроект предлагает навести порядок в студенческом спорте, где прежде в организационном смысле царил хаос. Определены принципы создания студенческих лиг и система их финансирования. Требуется также создать условия для занятий спортом всех молодых людей, а не только для тех, кто с детских лет занимается в спортивных школах. Чей-то талант может раскрыться в более позднем возрасте. Чья-то карьера продлится еще на пять-шесть лет. Ну, а большинство молодежи просто должно заниматься спортом не ради медалей на соревнованиях, а ради того, чтобы здоровый образ жизни стал нормой и вошел в моду — не случайно же наш Президент уделяет так много внимания этому вопросу.

В-третьих, в первой половине лета Госдума ратифицировала Конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях. Это важное дело в преддверии ЧМ-2018.

— В чем суть Конвенции?

— Цель соглашения — предотвращать и пресекать насилие и хулиганство на спортивных мероприятиях, гарантировать безопасность для всех участников на стадионах и за их пределами, создать на аренах атмосферу гостеприимства и порядка, гарантировать, что инфраструктура будет соответствовать международным стандартам безопасности. Кроме того, при обеспечении безопасности важен диалог — как между полицией, органами власти, организаторами соревнований, болельщиками, так и между разными странами и их правоохранительными органами.

Приведу два примера. С одной стороны, Кубок конфедераций-2017 доказал, что победить футбольное хулиганство возможно. На турнире не было ни единого инцидента, связанного с поведением болельщиков. Мы видели слаженную работу правоохранительных органов, организаторов и волонтеров. Как следствие — прекрасная атмосфера на стадионах и сотни тысяч счастливых болельщиков со всего света.

В то же время, вспомните, что творилось на чемпионате Европы во Франции в 2016-м. Безобразная организация турнира, безграмотная работа местной полиции, несоблюдение норм безопасности, отсутствие системы взаимодействия и своевременной передачи информации между соответствующими органами разных стран. Так вот Конвенция как раз и призвана обеспечить тесный контакт между государствами на ниве борьбы с футбольным хулиганством. И сейчас, меньше чем за год до ЧМ-2018, лично меня сильно беспокоит, что, к примеру, Германия и Великобритания пока не подписали Конвенцию. Россия ждет иностранных гостей и хочет провести не только самый интересный, но и самый безопасный и хорошо организованный чемпионат мира в истории. Поэтому мы рассчитываем на тесное сотрудничество с другими странами, чтобы не допустить ненужных инцидентов.

— В завершение традиционный вопрос про перспективы сборной на ЧМ-2018. До старта турнира остается все меньше времени.

— В своем докладе в Госдуме я назвал 2018 год — Годом надежды. От всей души желаю сборной России добиться высокого результата. Вся страна верит в это. В то же время нужно смотреть правде в глаза: на Кубке конфедераций сборная сыграла крайне неудачно с точки зрения результата. Важно тщательно проанализировать итоги выступления — как команды в целом, так и каждого футболиста в отдельности. Задача — не допустить ошибок при комплектовании состава для ЧМ-2018 и взять действительно всех сильнейших.