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25 июля 2017, 15:01 | Футбол | ТАСС

ФК «Урал» объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая в Екатеринбурге

Победитель конкурса будет выбран путем голосования болельщиков.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать в Екатеринбурге. Концепция оформления транспорта должна быть связана с футболом, в макете необходимо использовать фирменные цвета и логотип клуба, сообщает пресс-служба «Урала».

«Футбольный клуб “Урал” объявляет конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу. Мы предлагаем болельщикам представить свою концепцию оформления городского транспорта, связанную с футболом. В своем макете необходимо использовать фирменные цвета “Урала” и логотип клуба», — говорится в сообщении.

Победитель конкурса будет выбран путем голосования болельщиков.
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