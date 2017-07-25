ФК «Урал» объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая в Екатеринбурге
Победитель конкурса будет выбран путем голосования болельщиков.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать в Екатеринбурге. Концепция оформления транспорта должна быть связана с футболом, в макете необходимо использовать фирменные цвета и логотип клуба, сообщает
«Футбольный клуб “Урал” объявляет конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу. Мы предлагаем болельщикам представить свою концепцию оформления городского транспорта, связанную с футболом. В своем макете необходимо использовать фирменные цвета “Урала” и логотип клуба», — говорится в сообщении.
Победитель конкурса будет выбран путем голосования болельщиков.
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